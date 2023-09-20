Тривала добу: Азербайджан оголосив про завершення режиму АТО у Нагірному Карабаху (відео)
За словами президента Азербайджанської Республіки, антитнрористичні заходи проводилися з високим професіоналізмом і точністю, щоб не постраждало мирне населення, не було пошкоджено об’єктів цивільної інфраструктури.
Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Про це повідомляє азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.
Як повідомляють журналісти, 20 вересня президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв звернувся до народу:
За словами президента Азербайджанської Республіки Ільхам Алієва, антитнрористичні заходи проводилися з високим професіоналізмом і точністю, щоб не постраждало мирне населення, не було пошкоджено об’єктів цивільної інфраструктури.
Проте, як зазначив президент, позиції ворога, його озброєння та техніка були знищені.
"Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості про припинення антитерористичних заходів локального характеру 20 вересня 2023 року о 13:00", — повідомили агентству "Интерфакс-Азербайджан" у відомстві.
Міноборони каже, що домовились про такі умови:
- Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.
- Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.
- Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.
Нагадаємо, 19 вересня уряд Азербайджану заявив про початок "антитерористичної операції" на території вірменського анклаву в Нагірному Карабаху. Антитерористичну операцію оголосили після того, як стало відомо про кілька інцидентів — стрілянину та підрив вантажівки.
Збройні сили Азербайджану почали завдавати ударів по території анклаву з важкої зброї, після чого очільники Франції та Німеччини запропонували скликати позачергове засідання Радбезу ООН.
20 вересня уряд країни заявив, що досягнув поставлених цілей і припиняє стрілянину. Помічник президента Азербайджану Хікмет Геджієв пояснив, що потрібно для досягнення миру.