Тривала добу: Азербайджан оголосив про завершення режиму АТО у Нагірному Карабаху (відео)

За словами президента Азербайджанської Республіки, антитнрористичні заходи проводилися з високим професіоналізмом і точністю, щоб не постраждало мирне населення, не було пошкоджено об’єктів цивільної інфраструктури.

Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Про це повідомляє азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.

Як повідомляють журналісти, 20 вересня президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв звернувся до народу:

За словами президента Азербайджанської Республіки Ільхам Алієва, антитнрористичні заходи проводилися з високим професіоналізмом і точністю, щоб не постраждало мирне населення, не було пошкоджено об’єктів цивільної інфраструктури.

Проте, як зазначив президент, позиції ворога, його озброєння та техніка були знищені.

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв

"Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості про припинення антитерористичних заходів локального характеру 20 вересня 2023 року о 13:00", — повідомили агентству "Интерфакс-Азербайджан" у відомстві.

Міноборони каже, що домовились про такі умови:

Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.

Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.

Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.

Нагадаємо, 19 вересня уряд Азербайджану заявив про початок "антитерористичної операції" на території вірменського анклаву в Нагірному Карабаху. Антитерористичну операцію оголосили після того, як стало відомо про кілька інцидентів — стрілянину та підрив вантажівки.

Збройні сили Азербайджану почали завдавати ударів по території анклаву з важкої зброї, після чого очільники Франції та Німеччини запропонували скликати позачергове засідання Радбезу ООН.

20 вересня уряд країни заявив, що досягнув поставлених цілей і припиняє стрілянину. Помічник президента Азербайджану Хікмет Геджієв пояснив, що потрібно для досягнення миру.