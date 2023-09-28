ГУР не марно відпрацьовувало вірменських сепаратистів: ними керувала П'ята служба ФСБ, яка спровокувала вторгнення в Україну

Увечері 26 вересня два високопоставлені вірменські діячі оголосили відомості про найтісніші зв'язки Вірменії та сепаратистів у Карабаху з силовим блоком РФ, пише Azfront. Так, депутат правлячої партії Вірменії Армен Хачатрян публічно зізнався, що всі останні роки прем'єр Пашинян "намагався зміцнювати ці відносини: навіть керівниками силових структур призначалися особи, які мали теплі стосунки з Росією або колишні російські військові".

Більше того, колишній глава "Ради безпеки" вірменського сепаратистського анклаву в Карабаху Самвел Бабаян заявив громадському ТБ Вірменії, що донедавна "президента" Араїка Арутюняна курувала П'ята служба ФСБ. З нею співпрацювали та інші лідери сепаратистів. Екс-глава "Ради Безпеки" зазначив, що в результаті внутрішньополітичної боротьби Арутюнян був зміщений ФСБ з посади "президента", і Луб'янка поставила на цю посаду іншу "свою людину" — Самвела Шахраманяна.

Екс-глава "Ради Безпеки" додав, що "у ніч на 10-те" був викликаний на збори сепаратистських лідерів, які "повідомили, що взяли на себе управління" вірменським анклавом. Бабаян зазначив, що це – "ті самі люди, які працюють під керівництвом тієї ж служби (П'ята служба ФСБ)".

Екс-глава "Ради Безпеки" підтвердив, що Рубен Варданян, який з листопада по лютий обіймав посаду "держміністра" ("глави уряду") сепаратистів був російським агентом. "Він був відправлений (у Карабах), щоб ускладнити ситуацію… Азербайджан ніколи не пішов би на переговори при Варданяні", — пояснив Бабаян.

Про те, що Варданян пов'язаний із російськими спецслужбами AZfront, першим повідомив ще в жовтні 2022 – до його призначення на посаду "держміністра". Тоді телеграм-канал зазначав: "Сепаратистський анклав – лише стартовий майданчик. Спецслужби РФ готують Варданяна до "наступників" Пашиняну…».

Варданян був включений до української бази посібників російської агресії "Миротворець" за день до того, як 24 квітня начальник ГУР Буданов дав зрозуміти, що українська військова розвідка налагодила роботу зі збору відомостей у вірменському сепаратистському анклаві в Карабаху.

Згідно з базою "Миротворець", Варданяну, крім іншого, інкримінуються такі злочини: "Замах на суверенітет та територіальну цілісність України. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян. Фінансування російської агресії на пострадянських теренах".

14 вересня до бази "Миротворець" було включено й Арутюняна, який залишив пост "президента" сепаратистів за два тижні до того. Йому інкримінуються такі злочини: "Замах на суверенітет та територіальну цілісність України. Пособник російсько-фашистських загарбників та терористів. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян…».

За даними KP.ua, включення Варданяна та Арутюняна до бази "Миротворець" ініційовано ГУР та Національним агентством щодо запобігання корупції.

14 вересня в українських ЗМІ, з подачі спецслужб та за сприяння AZfront, було оголошено компрометуючі матеріали на Арутюняна. У зв'язку з цим сайт 5-каналу зазначав: "Українська військова розвідка налагодила роботу зі збору відомостей про події в вірменському сепаратистському анклаві в Карабаху… Київ чітко дав зрозуміти всім ставленикам Кремля на території колишньої радянської імперії, особливо тим, хто публічно підтримав російську агресію найпотаємніші їхні таємниці в деталях відомі українським спецслужбам".

П'ята служба ФСБ, як повідомляв російський опозиційний сайт Meduza, "курує зв'язки ФСБ із закордонними партнерами… Усередині служби існує Департамент оперативної інформації, який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ". Саме ця структура "відповідала за надання Путіну інформації про політичні події в України напередодні вторгнення. І схоже, через два тижні війни до Путіна дійшло, що його ввели в оману: 5-я служба, боячись роздратувати керівника, постачала його тим, що він сам хотів почути".