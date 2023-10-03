"Нічого страшного": Симоньян запропонувала здійснити ядерний вибух над Сибіром (відео)

Здійснити ядерний удар головред телеканалу RT пропонує над Сибіром, адже вважає це "найгуманнішою опцією", бо "нічого такого страшного не буде". Пропагандистка вважає, що такий вибух виведе з ладу всю радіоелектроніку та всі супутники.

Російська пропагандистка та головред телеканалу Russia Today (RT) Маргарита Симоньян запропонувала "здійснити ядерний вибух десь над Сибіром". З такою ідеєю вона виступила, реагуючи на новини про посилення озброєння ЗСУ західними партнерами.

Пропагандистка не бачить жодного іншого рішення, крім як нанесення ядерного удару.

За її словами, якщо здійснити ядерний вибух за сотні кілометрів на території Росії, то нічого не буде на землі.

"Нічого такого страшного. Ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої ​​радіації, яка вб'є всіх навколо, а кого не уб'є, ті помруть протягом 10 років від онкології — цього нічого не буде", – заявила Симоньян.

Пропагандистка вважає, що такий ядерний удар виведе з ладу всю радіоелектроніку та всі супутники.

"Ми повернемося з вами у 93 рік. І я вам скажу, чудово ж жили. Я навіть зрадію. Як мінімум, мені не доведеться пояснювати своїм дітям, чому у всіх є гаджети, а у них немає", – каже прихильниця президента РФ Володимира Путіна.

Для Маргарити Симоньян такий результат подій – "гора з плечей".

"Це найгуманніша опція. Я не бачу жодного результату, крім приблизно такого", – додає пропагандистка.

Нагадаємо, у неділю 1 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв з українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив йому підтримку з боку США, повідомили в Пентагоні.