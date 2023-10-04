Спікера Палати представників США Маккарті відправлено у відставку: що відомо

Уперше в історії США спікера Палати представників відсторонили від посади за допомогою ухвалення резолюції про його відсторонення.

У вівторок, 3 жовтня, Палата представників США проголосувала за відсторонення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Про це пише CNN.

Відставку Маккарті підтримали 216 членів Палати представників, зокрема 8 республіканців. Проти проголосували 210 конгресменів.

Як зазначають журналісти, вперше спікера Палати представників відсторонено від посади за допомогою ухвалення резолюції про його відсторонення.

Палату представників тимчасово очолить республіканець Патрік Макгенрі з Північної Кароліни, який є головним союзником Кевіна Маккарті. Тимчасовий спікер може розпускати роботу Палати представників, закривати палату і визнавати кандидатури спікерів.

Маккарті обіймав посаду спікера Палати представників протягом 269 днів. Коротший термін перебування на цій посаді мав тільки член палати представників Майкл Керр з Індіани, який обіймав посаду спікера 257 днів і помер у кабінеті від сухоти 1876 року.

За словами журналістів, боротьба за посаду спікера демонструє "серйозну ескалацію напруженості на конференції Республіканської партії в Палаті представників, яка загрузла в міжусобицях".

Нагадаємо, 29 вересня спікер Палати представників США і представник Республіканської партії Кевін Маккарті закликав американський Сенат вилучити гроші на допомогу Україні із законопроєкту про тимчасові витрати. За його словами, так уряд може запобігти шатдауну, тобто зупинці роботи.

Пізніше 30 вересня, Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування урядуна 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.