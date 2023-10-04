Прийом українських біженців в Естонії підтримують лише 60% населення, — ЗМІ

Члени естонського парламенту (Рійгікогу) наприкінці вересня погодилися підтримати подовження політики тимчасового захисту Євросоюзу для українських біженців ще на рік, але підтримка серед естонців суттєво впала.

Підтримка прийому українських біженців в Естонії суттєво знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє естонський портал новин ERR.

Агентство зазначає, що, за матеріалами опитування компанії Turu-uuringute, яке вона робила на замовлення Державної канцелярії, наразі це найнижчий рівень підтримки в естонському суспільстві, який спостерігався з лютого 2022 року.

"Підтримка прийому біженців особливо помітно знизилася серед естонців. Якщо у першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% естонських респондентів, то у вересні було лише 66%. Серед мешканців інших національностей підтримка прийому біженців коливалася від 48 до 56% у першій половині 2023 року, а у вересні опустилася до 46%", — наводить ERR дані опитування.

Компанія підкреслює, що третина респондентів проти прийому втікачів від війни з України, а решта 10% взагалі не замислюються про це і висловили нейтральне ставлення. Для порівняння: попереднє опитування, яке проходило у травні цьогоріч, засвідчило, що 73% естонців згодні надавати прихисток українцям, які потерпають через російську агресію.

Водночас на результати опитування має вплив матеріальне становище респондентів: серед тих, у кого є фінансові складнощі, прийом українських біженців підтримують 42%; люди, які мають статки, доброзичливіші — їх налічується 66%.

Опитування Turu-uuringute проводилося з 7 по 12 вересня, у ньому взяли участь 1510 осіб у віці 15 років та старше по всій Естонії.

Наприкінці вересня Естонія підтримала подовження політики тимчасового захисту для українців до 2025 року. Про це йшлося в заяві парламентського комітету у справах ЄС. Продовження підтримки біженців обійдеться країні у 1,6 мільйона євро.

Голова партії "Eesti 200" Лійза-Лі Пакоста підкреслила, що продовження підтримки необхідне, оскільки багато будинків і робочих місць в Україні було зруйновано, а мирних жителів досі вбивають.

"Багато людей не можуть повернутися додому, тому що їхнього дому вже немає, або вони змушені бігти до притулку вночі. Рійгікогу вирішив подовжити надання тимчасового захисту українським біженцям із війни", — відзначила політик.

І додала, що це дає можливість кожній українській родині самостійно вирішувати, чи вони продовжують потребувати тимчасового захисту, чи прагнуть повернутися додому.

Заступник голови парламенту Марія Юферєва-Скуратовська підтвердила, що пріоритетом України є боротьба за свою територію та свободу.

"Зараз українським біженцям нема куди повертатися. Коли цей час прийде, звичайно, ми готові запропонувати підтримку", – сказала вона, зауваживши, що ще потрібно провести масштабні відновлювальні роботи.

Депутати додали, що політика може бути продовжена в майбутньому, але вона повинна бути погоджена всіма державами-членами ЄС.

Нагадаємо, Фокус писав, що Європарламент схвалив створення Українського фонду на 50 мільярдів євро.

Крім того, Фокус повідомляв, що країни ЄС продовжили термін дії тимчасового захисту для українців.