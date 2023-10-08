Посилення "Залізного купола": у Сенаті США готують екстрену допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС

Найближчими днями і тижнями уряд Сполучених Штатів і Конгрес зобов'язані запропонувати "допомогу, яка була основою американо-ізраїльських відносин з моменту їх заснування".

Голова комітету з закордонних справах Сенату США, Бен Кардін, оголосив, що він готує законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю. Цей крок прийшов у відповідь на суботню атаку з боку терористичної організації ХАМАС, яка завдала значної шкоди Ізраїлю. Про це йдеться в опублікованій на сайті комітету заяві Кардіна.

Американський сенатор висловив упевненість у тому, що найближчими днями і тижнями уряд Сполучених Штатів і Конгрес представлятимуть "підтримку, яка завжди була наріжним каменем американсько-ізраїльських відносин із моменту їх заснування".

"І тому я маю намір за першої ж нагоди ініціювати законопроєкт, який зосередиться на наданні Ізраїлю того, що йому потрібно для самозахисту. Йдеться про поповнення протиракетної оборони для "Залізного купола", що забезпечить постійну бойову готовність цих систем", — зазначив Кардін.

Також він закликав до виділення додаткового фінансування оборони Ізраїлю, ухвалення резолюції, що "посилює нашу прихильність до американо-ізраїльських відносин", а також затвердження нового посла США в Ізраїлі.

Нагадаємо, ісламські бойовики атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року, завдавши ракетних ударів і пробравшись на територію країни.

Також Фокус писав про причини нападу на Ізраїль, за словами бойовиків ХАМАС.