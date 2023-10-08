Після зустрічі Кіма і Путіна КНДР різко наростила перевезення в Росію (супутникові знімки)

Різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії.

Дослідження, проведене американським Центром стратегічних і міжнародних досліджень у рамках проєкту "Beyond Parallel", виявило значне збільшення обсягів вантажоперевезень між Північною Кореєю і Росією після зустрічі керівників обох країн у вересні. Про це йдеться в публікації Beyond Parallel.

Супутникова фотографія залізничного об'єкта в місті Туманган, що розташоване біля кордону з Росією, зроблена 5 жовтня 2023 року, показала унікальне явище — на території було зафіксовано рекордну кількість вантажних вагонів, їхнє загальне число становило близько 73.

Активність у Тумангані набагато вища за ту, яку американські аналітики з Beyond Parallel спостерігали на об'єкті протягом останніх п'яти років — навіть до пандемії коронавірусу. До того ж, поруч із ним триває будівництво, ймовірно, нового складського приміщення.

"З огляду на те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співробітництва, різке збільшення залізничного руху, імовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів у Росію", — ідеться в публікації.

Після зустрічі Кіма і Путіна КНДР різко наростила перевезення в Росію Після зустрічі Кіма і Путіна КНДР різко наростила перевезення в Росію

Нагадаємо, у вересні західні ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Пхеньяном і Москвою.

Північна Корея може поставити РФ широкий список озброєнь. Це можуть бути дрони і ракети KN-23 (практично копія російських балістичних ракет "Іскандер"). Самохідні гаубиці та багатопускові ракетні системи. Більшу частину поточного року Пхеньян постачав Москві боєприпаси для ракет типу "Катюша" калібру 152 мм.