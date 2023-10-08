Відпустки не на часі: світові компанії скасовують круїзи та авіарейси до Ізраїлю

Раніше низка авіакомпаній скасувала рейси до Ізраїлю через "неясну політичну ситуацію".

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, до країни почали скасовувати круїзи, лайнери відправляють до Туреччини та на Кіпр. Також світові авіакомпанії скасовують рейси. Водночас у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що країна відкрита для вихідних та вхідних рейсів. Про це повідомляють у Ukrainian Shipping Magazine.

Три великі круїзні лінії пропускають порти Ізраїлю. Так, лайнер Odyssey of the Seas, який належить найбільшій круїзній компанії Royal Caribbean не буде заходити до ізраїльскіх портів.

"Капітан щойно оголосив, що ми не відвідаємо Ізраїль через геополітичну ситуацію. Це рішення, прийняте спільно з експертами з безпеки, і з огляду на безпеку пасажирів, персоналу та судна", — повідомив один з пасажирів Odyssey of the Seas

Натомість лайнер нині прямує до турецького Бодрума та кіпрського Лімасола.

Лайнері Rhapsody of the Seas, ще одне судно компанії зазвичай стартувало з порту Хайфи, Ізраїль, але нині стоїть на Санторіні.

Celebrity Cruises, дочірня компанія Royal Caribbean Cruises, також скасував рейси до Ізраїлю.

"Зараз ми прямуємо на Кіпр. Потім у нас буде морський день і ми прибудемо в Александрію, Єгипет, на день раніше, і матимемо додатковий день у Єгипті", — повідомив пасажир лайнера Celebrity Apex.

Пасажири Nieuw Standendam компанії Holland America Line вже були в Ізраїлі, але їх швидко відкликали на борт та лайнер відчалив.

Сирена у аеропрту Бен-Гуріона

Між тим аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві продовжує працювати, хоча низка авіакомпаній призупинила рейси до Ізраїлю.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що це зроблено для зручності тих, хто хоче повернутись додому.

"Усім ізраїльським громадянам світу, які бажають повернутися до Ізраїлю, ми хотіли б повідомити, що Ізраїль відкритий для вихідних і вхідних рейсів", — йдеться у повідомленні МЗС.

Повний список авіакомпаній, що скасували свої рейси, можна переглянути на сайті аеропорту.

Хаос в аеропорту Бен-Гуріона

Вранці 7 жовтня з Сектора Газа почався наступ на Ізраїль. Бойовики ХАМАС вторглися в південні райони Ізраїлю. Взяли під контроль кілька міст та захопили понад сотню заручників. Також вони розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення "пункта 40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт Алеф було застосовано у 1973 році, коли розпочалася "Війна Судного дня".