"Нетаньягу підвів нас": Трамп розкритикував Ізраїль після атаки бойовиків ХАМАС

За словами колишнього голови Білого дому, якби він переміг на президентських виборах 2020 року — Ізраїль процвітав би, а Іран би ніколи не наважився брати участь у подібному конфлікті.

Колишній голова Білого дому Дональд Трамп висловився з критикою на адресу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу після нападу бойовиків ХАМАС. Про це пише Politico.

Таку заяву Трамп зробив під час виступу в конференц-центрі міста Палм-Біч у Флориді.

У своїй майже двогодинній промові Трамп згадав про те, що допоміг перенести американське посольство до Єрусалима, а також про Авраамський договір, який формалізує дипломатичні відносини між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном.

Трамп також висловився про те, що могло б бути, якби він виграв президентські вибори 2020 року замість чинного голови держави Джо Байдена.

"Ізраїль процвітав би, у нього не було б жодних проблем. Іран ніколи б не грав у цю гру", — припустив колишній президент.

Замість цього світ опинився на порозі Третьої світової війни, сказав Трамп. Він укотре пройшовся по своїх політичних опонентах: Байдена назвав "абсолютно некомпетентним", а людей із його адміністрації — "дурними".

Висловився з критикою і на адресу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Той, за його словами, не допоміг США усунути Касема Сулеймані, керівника підрозділу "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, який відповідав за секретні військові операції.

У січні 2020 Сулеймані був убитий під час атаки американського безпілотника біля Міжнародного аеропорту в Багдаді.

"Я ніколи не забуду, що Бібі Нетаньяху підвів нас. Це було жахливо", — зазначив Трамп.

У відповідь на це Рон ДеСантіс, який конкурує з Трампом за висунення на президентських виборах від республіканської партії, назвав абсурдом те, "що хтось, а тим паче той, хто балотується в президенти, вирішує критикувати нашого друга і союзника Ізраїль".

Нагадаємо, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс звинуватив Трампа в розпалюванні воєн в Україні та Ізраїлі.

Також повідомлялося, що Трамп порадив Україні віддати РФ російськомовні області, нібито це дасть змогу зберегти країну.