Після виходу з російського ринку Nokia, Huawei та Ericsson у російських мобільних операторів почалися проблеми

Після початку повномасштабного вторгнення РФ основні світові виробники телекомунікаційного обладнання Huawei, Nokia й Ericsson припинили бізнес з Росією і не постачають свою продукцію до РФ. Наслідки цього кроку стали відчутні зараз: у всіх мобільних операторів почалися проблеми з базовими станціями звʼязку. Про це пише російське бізнес-видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в найбільших мобільних операторах країни-окупанта, а також експертів ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі встановлення нових базових станцій російські мобільні оператори скоротили на 60%, а обсяги дефіциту станцій оцінюються в 50 тисяч. Наявні запаси у 20 тисяч критично недостатні для підтримки мереж і майже вичерпані.

"Оператори протягом останнього року тестують обладнання виробників "третього ешелону" з Китаю та інших країн, щоб замістити основних постачальників ZTE та Huawei (які вийшли з РФ), але результати незадовільні", — йдеться у статті.

Офіційно російське Мінцифри проблеми через санкції заперечує. Водночас навіть офіційна статистика країни-окупанта свідчить про те, що кількість нових базових станцій у 2022 році стрімко впала – на 58% відносно 2021 року.

Тож російські наративи про "санкції не працюють" та сподівання на паралельний імпорт в черговий раз зазнали краху.

Світові телеком-лідери один за одним залишили ринок країни-агресора з початку 2022 року. Зокрема, Nokia та Ericsson офіційно заявили про вихід з Росії, а китайська Huawei припинила бізнес в Росії без офіційних заяв.

Як повідомлялося раніше, російські авіакомпанії все частіше скасовують рейси через поломки літаків. Причиною цьому є нездатність обслуговувати та ремонтувати літаки без західних компонентів, які не постачаються до Росії через санкції ЄС та США.