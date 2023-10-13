"Досі русофіл": Борис Джонсон зізнався, що захоплюється російською культурою

Експрем'єр наголосив, що йому "дуже сумно щодо того, що відбувається зараз", однак "тільки дурень не захоплюватиметься" російською культурою.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що залишається русофілом і захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією. Про це експрем'єр сказав в ефірі телемарафону.

"Я досі русофіл. Я досі захоплююсь мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не захоплюватиметься", – каже Джонсон.

Колишній прем'єр Британії наголосив, що йому "дуже сумно щодо того, що відбувається зараз". На його думку, буде "безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну і це трагедія".

Водночас на питання, яким буде майбутнє Росії, Джонсон відповів, що зараз має значення, яким буде майбутнє України.

"Це країна, на яку напали. І це українці – хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", – стверджує Джонсон.

Також колишній прем'єр вважає, що Росія не має відношення до війни в Ізраїлі.

"Росія не в ній, це Іран", – каже політик.

Проте, за його словами, не можна давати світу можливість перемкнути фокус уваги з України.

"Ми мусимо підтримувати Ізраїль, але ми мусимо підтримувати і Україну", – підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, в інтерв'ю для Just The News колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно віддати російськомовні території Москві. Він наголосив, що таким чином українська влада нібито зможе "зберегти свою країну".