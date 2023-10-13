Досі не покарані: Кримський міст допомагали будувати ще кілька компаній із Нідерландів, — ЗМІ

Чотири нідерландські компанії вже виплатили штраф на загальну суму 160 тисяч євро за сприяння незаконному будівництву мосту з РФ до окупованого Криму. Слідчі виявили ще кілька причетних до цього фірм.

До незаконного будівництва Російською Федерацією мосту через Керченську протоку причетні ще кілька компаній із Нідерландів, окрім тих, що вже понесли покарання. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на прокуратуру Нідерландів.

Пресслужба нідерландського відомства підтвердила, що слідство виявило ще кілька фірм, які допомагали Росії будувати Кримський міст, проте не уточнили їхніх назв.

"Прокуратура вважає, що існує достатня кількість доказів вчинення ними кримінальних правопорушень. Очікується, що остаточне рішення у цих кримінальних справах буде оголошено за кілька місяців", — повідомили в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що чотири нідерландські компанії вже виплатили штраф на загальну суму 160 тисяч євро. За даними слідства, вони порушили санкції ЄС щодо Росії, надавши країні-агресору спеціальне обладнання для забивання паль.

Прокуратура також має намір викликати до суду кількох фізичних осіб. Суд має з'ясувати факти їхньої причетності до будівництва Кримського мосту.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є для України законною метою, яка має бути нейтралізована. Український президент наголосив, що російські окупанти порушили міжнародне право, побудувавши міст через Керченську протоку.

Військовий експерт і полковник запасу Петро Чернік в інтерв'ю від 6 жовтня зазначив, що Україні потрібно затопити Кримський міст на кілька сотень метрів, оскільки знищення однієї із секцій нічого не вирішує.