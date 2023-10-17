Був вихідцем із Тунісу: чоловік, який скоїв теракт у Брюсселі, помер у лікарні

За словами журналістів, чоловік уже був відомий поліції через підозри в причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

Фігурант, підозрюваний у скоєнні теракту і вбивстві двох громадян Швеції в центрі Брюсселя 16 жовтня ввечері, помер у лікарні від отриманих ним поранень під час операції з його затримання. Про це повідомляє видання Le Soir.

Бельгійські медіа повідомили спочатку з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці, — Абдесалем Л. і що він помер у реанімації близько 09:30 за місцевим часом.

Незабаром прокуратура підтвердила новину.

Абдесалем був родом із Тунісу та нещодавно проживав у столиці Бельгії, місті Брюссель.

За попередньою інформацією розслідування, у 2019 році він подав заявку на притулок, проте приблизно за рік цю заявку було відхилено. Проте, попри це рішення, він залишався в Бельгії до теперішнього моменту.

За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, окрім нелегального перебування в країні, через підозри в причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про радикальні погляди Абдесалема та його схильність до радикалізації як потенційного джихадиста. Згідно із заявою міністра, на той час надходила велика кількість подібних повідомлень, і це не було чимось унікальним або винятковим.

Відносно недавно на Абдесалема поскаржився чоловік із центру для біженців, якому він за щось погрожував. Ця людина повідомила, що в рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоча й показала, що Абдесалем мав інші проблеми із законом.

Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу.

Нагадаємо, 16 жовтня чоловік застрелив у центрі Брюсселя двох людей, які могли бути футбольними фанатами. Пізніше він опублікував відеозвернення, у якому заявив про приналежність до ІДІЛ і пояснив убивства "помстою за мусульман".

Раніше в Черкаській області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та поранив співробітника поліції. Правоохоронці вилучили в нього вогнепальну зброю, боєприпаси та гранату.