5000 українських родин у Великій Британії можуть залишитися безпритульними: візи поки що не продовжили

За інформацією британської урядової комісії, влада країни поки що не продовжує візи для українців довше, ніж на три роки, і не виділяє додаткового фінансування для місцевих муніципалітетів і "спонсорів", які надають житло біженцям.

Понад п'ять тисяч українських сімей можуть опинитися без даху над головою після того, як фінансова підтримка в рамках програми Homes for Ukraine закінчиться. Представники незалежної комісії The National Audit Office, яка відстежує бюджетні витрати, у новому звіті розповіли, як живуть біженці в Англії. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що цифри, найімовірніше, занижені, оскільки третина місцевих муніципалітетів не надає дані про тих, хто може опинитися без житла.

Але, за наявною інформацією на 31 серпня, 4890 сімей оцінили як такі, що можуть стати безпритульними або ж уже ними стали. Це лише 8% від передбачуваної загальної кількості родин, які переїхали до Англії завдяки програмі "Домівки для українців".

Місцеві муніципалітети закупили 905 додаткових будинків. Згідно з планами уряду, до кінця 2023 — початку 2024 рр. придбають 3365 будинків. У 2880 із них збираються розмістити українців.

У звіті повідомляється, що з початку цього року приблизно 600-800 українських родин проживали в тимчасовому житлі в Англії. Але невідомо, скільки сімей скористалися підтримкою програми Homes for Ukraine.

Виплата щомісячних "благодійних" допомог (500 фунтів стерлінгів) британським громадянам, які приймають українців, розрахована до березня 2024 року. І поки не оголошувалося, чи продовжать виплату.

Суму, яку виплачують муніципалітетам за переїзд біженців у їхній район, уже скоротили з початкових 10 500 фунтів стерлінгів до 5 900.

Представники The National Audit Office заявляють, що українцям потрібна визначеність щодо їхнього майбутнього перебування в країні. Незабаром владі належить вирішити, чи продовжувати візи довше, ніж на три роки, і фінансування для місцевої влади та "спонсорів", які надають житло.

Нагадаємо, що в Ірландії українських біженців із дітьми на зиму з наметів переселяють у теплі будиночки-хижини.

Також повідомлялося, що шахраї придумали витончену схему, яка дозволяє списувати кошти з рахунків українських біженців.