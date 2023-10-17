НП у Балтійському морі: Швеція виявила пошкодження підводного кабелю біля Естонії (карта)

За інформацією ЗМІ, пошкоджений кабель, прокладений між Швецією та Естонією, розташований неподалік від місця розриву газопроводу Balticconnector.

У Балтійському морі виявили пошкодження на телекомунікаційному підводному кабелі, прокладеному між Швецією та Естонією. Про це на пресконференції в Гетеборзі 17 жовтня заявили міністр оборони Швеції Пол Йонсон і міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін, пише шведське видання Expressen.

Пошкодження виявлено за 50 кілометрів від острова Гіюмаа на території Естонії."Ми не можемо оцінити, що завдало шкоди. Це не повний розрив кабелю, а часткове пошкодження", — зауважив Болін.

Острів Гіюмаа в Балтійському морі Фото: З відкритих джерел

Наразі незрозуміло, через що виникла поломка, проте експерти кажуть про можливе одночасне пошкодження разом із розривом фіно-естонського газопроводу Balticconnector. Уряд Швеції з'ясовує, чи є зв'язок між цими подіями.

"Збройні сили Швеції та Берегова охорона перебувають у контакті з естонськими колегами і пропонують підтримку в розслідуванні. У Балтійському морі також спостерігається підвищена пильність", — уточнює видання.

Що відомо про витік на газопроводі Balticconnector

10 жовтня Фінляндія повідомила про витік із газопроводу Balticconnector. Слідів вибухівки не знайшли, однак експерти стверджують, що газопровід пошкоджено "через зовнішню діяльність". При цьому додають: щоб пошкодити газопровід, потрібні спеціальні навички та обладнання.

Газопровід Balticconnector і телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію в Балтійському морі, були пошкоджені в ніч на 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту було залито бетоном, має такий вигляд, ніби "хтось розірвав його збоку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь, якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

Фінляндія, яка проводить власне розслідування ситуації, припустила, що за аварією стоїть "якась держава". Під час розслідування розглядають версію цілеспрямованої диверсії, за даними джерел, знайомих із питанням.

Нагадаємо, Фокус писав, що НАТО запускають центр захисту підводної інфраструктури через можливі диверсії РФ.

Крім того, 11 жовтня президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що пошкодження газопроводу могли здійснити спеціально.

10 жовтня ЗМІ повідомляли, що підрив газопроводу в Балтійському морі міг бути справою рук Кремля.