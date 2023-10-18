Поставить "жорсткі запитання": у США розкрили плани Байдена щодо візиту до Ізраїлю

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і членами військового кабінету країни, щоб отримати уявлення про плани і цілі Ізраїлю.

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден прибуває до Ізраїлю, щоб висловити країні підтримку у війні з ХАМАСом. Про це повідомляє видання CNN.

Ізраїль заявив, що вибух у лікарні Гази стався внаслідок невдалого запуску ракети палестинським угрупованням "Ісламський джихад", яке заперечує свою причетність.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, не вдаючись у деталі, що Байден поставить "жорсткі запитання" ізраїльським лідерам. Кірбі повідомив, що Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і членами військового кабінету країни, щоб отримати уявлення про плани і цілі Ізраїлю.

"Він ставитиме жорсткі запитання. Він ставитиме їх як друг, як істинний друг Ізраїлю, але він ставитиме запитання", — сказав Кірбі.

Байден раніше заявляв, що США не хочуть, щоб конфлікт переріс у масштабнішу війну, і що він хоче, щоб гуманітарна допомога надходила в Газу, незважаючи на ізраїльську "облогу".

"Ми налаштовані оптимістично щодо надходження такої допомоги", — сказав Кірбі.

Байден також зустрінеться з ізраїльськими рятувальниками та родичами загиблих або людей, які опинилися в заручниках у ХАМАС.

Унаслідок нападу ісламістів організації ХАМАС 7 жовтня загинуло близько 1200 осіб — цивільних і військових — які опинилися неподалік від кордону із Сектором Газа. Терористи захопили низку селищ і погрожували військовим базам, при цьому подолали систему безпеки, на яку було витрачено мільярди доларів.

Незабаром після атаки ХАМАС уряд Ізраїлю оголосив, що планує повністю знищити терористичну небезпеку на території Сектора Газа. З цією метою мобілізували 300 тис. резервістів.

Нагадаємо, 13 жовтня американські ЗМІ повідомляли, що розвідка США знала про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль. Стверджується, що Білий дім визначили про це за кілька днів до початку конфлікту.