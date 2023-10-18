20 млрд допомоги ЄС на розвиток і біженців з України не йдуть за призначенням, — дослідження

За даними авторів дослідження AidWatch, багато держав ЄС перебувають у привілейованому становищі, тобто вони основні одержувачі власної допомоги.

Майже 14 млрд євро офіційної допомоги ЄС для розвитку витрачаються на невелику групу найбагатших країн ЄС, а не на країни, які цього потребують. Про це пише EUobserver.

Кошти йдуть на приймання українських біженців як т. зв. "донорські" витрати, про це йдеться у звіті AidWatch, підготовленому Concord, конфедерацією НУО, які надають допомогу.

Повідомляється, що багато держав ЄС перебувають у привілейованому становищі, тобто вони основні одержувачі власної допомоги.

Особливо це стосується низки країн Східної Європи.

Кілька країн ЄС витрачають майже 50%, а подекуди й більше, офіційної допомоги на розвиток на самих себе, у т.ч. й донорські витрати на біженців.

Серед таких країн: Естонія, Чехія, Болгарія, Ірландія та Польща. Переважно шляхом виділення коштів на біженців з України, зазначається в дослідженні.

Мальта витрачає на біженців 80% своєї частки коштів на розвиток.

Але не всі країни ЄС розглядають донорські витрати на біженців як загальну частину коштів, що виділяються для розвитку.

Люксембург від цього відмовився, а також Бельгія, Угорщина і Словаччина, йдеться у звіті.

13,9 млрд євро від загальних 84 млрд у 2022 році 27 держав використали як кошти для біженців.

Сальваторе Ночеріно, політичний радник Concord вважає, що допомогу на розвиток і біженців потрібно розділяти.

Згідно з дослідженням, тільки 40% допомоги на розвиток доходить до 40% найбідніших країн. 20 млрд євро (а це більше, ніж кожен п'ятий євро) "хибно заявлені як допомога, і так і не доходять до тих спільнот, для яких призначалися".

Реакція Єврокомісії

Представники Європейської комісії пояснили, що витрати на біженців, які фінансують донори, відповідають критеріям офіційної допомоги на розвиток (ОПР), відповідно до суворих правил і обмежень. Повідомляється, що за звітність несуть відповідальність окремі країни ЄС.

"Позиція ЄС завжди полягала в тому, що донорські видатки на біженців — невід'ємна частина ОПР і це правомірно у встановлених межах", — пояснив представник ЄС.

Нагадаємо, що на зимовий період в Ірландії українських біженців із наметів переселяють у дерев'яні будинки-хижини з опаленням.

Також повідомлялося, що 5000 українських родин у Великій Британії можуть залишитися бездомними. Візи ще не продовжили.