"Ціна відходу набагато вища": Байден звернеться до американців щодо України та Ізраїлю, — ЗМІ

За словами чиновників, американський президент збирається донести до народу, що підтримка Києва та Єрусалима є питанням національної безпеки США.

Президент США Джо Байден планує виступити зі зверненням до американського народу в четвер, 19 жовтня. Політик говоритиме про допомогу Києву та Єрусалиму, пише CNN.

За даними джерел видання, Джо Байден висловив своїм головним радникам бажання безпосередньо поговорити з американським народом про важливість підтримки союзників.

Два чиновники з адміністрації Байдена повідомили журналістам, що президент має намір закликати до продовження фінансування України та Ізраїлю. Очікується, що американський лідер використає аргумент про те, що допомога цим двом країнам є питанням національної безпеки США.

"Він збирається довести, що ціна бездіяльності і ціна відходу набагато вища", — пояснив представник адміністрації.

Один із високопоставлених чиновників Білого дому також зазначив, що Байден працював над промовою з вищими помічниками впродовж усього тижня, зокрема й під час повернення до США з Ізраїлю.

При цьому радники очікують, що президент США, як завжди, особисто внесе останні корективи в підготовлений текст безпосередньо перед виступом.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Білий дім вирішив об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю, що забезпечити додаткове фінансування Єрусалиму, і повернути грошову допомогу Києву, проти якої раніше виступали деякі представники республіканців.

Фокус також писав про те, що 18 жовтня група протестувальників увійшла в будівлю Конгресу США Cannon House, вимагаючи припинення вогню на Близькому Сході. Протестувальники також виступили проти військової допомоги Ізраїлю з боку США.