700 тисяч осіб на рік: Росстат спрогнозував масове вимирання Росії

Згідно з оцінками, на основі яких складають розмір пенсій і дитячої допомоги, у 2023-2046 рр. населення РФ скоротиться на 12,7 млн. У період 2026-2027 рр. прогнозується найвище природне скорочення.

У найближчі десять років темпи природного убуття російського населення становитимуть у середньому понад 500 тис. осіб на рік. У другій половині XXI століття у РФ буде мінімальна за 70 років чисельність постійного населення. Про це йдеться в оновленому демографічному прогнозі Росстату, за підсумками перепису 2020 року, передає російське видання The Moscow Times.

За прогнозами, на основі яких верстається бюджет пенсій і дитячої допомоги, за період 2023-2046 рр. російське народонаселення скоротиться на 12,7 млн осіб. Смертність перевищить народжуваність.

У 2018 році було засновано загальноросійський проєкт "Демографія", і голова Кремля Володимир Путін зажадав зупинити природний спад. Журналісти зазначають, що це почалося через деякий час після окупації Криму.

Спочатку цього збиралися досягти до 2024 року, але згодом терміни перенесли на 16 років пізніше. Однак, зазначають автори публікації, прогноз Росстату свідчить про те, що мета залишиться недосяжною навіть через 25 років.

Цього року через природний спад РФ втратить 600,7 тис. осіб, у 2024-му — 675,1 тис., у 2025-му — 693,2 тис., а в період 2026-2027 рр. цей показник перевищить 700 тис. осіб.

Очікується, що через деякий час природний спад сповільниться — до 652 тис. 2030 року, і 532 тис. — 2035-го. Але й до середини 2040-х цей показник перевищуватиме 400 тис. осіб на рік.

Нагадаємо, що напередодні, 22 жовтня, британська розвідка повідомляла, що після штурмів Авдіївки темпи втрат ЗС РФ в Україні зросли майже на 90%.

Також повідомлялося, що в Авдіївці російська піхота веде активні штурми під прикриттям бронетехніки. Голова військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що за минулу добу ЗС РФ застосували авіацію по позиціях Сил оборони.