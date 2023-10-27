Підіграв Путіну: Орбан заявив, що Україна не зможе здобути перемогу на полі бою

За словами прем'єр-міністра Угорщини, немає причин допомагати Україні, і Київ зобов'язаний надати нову стратегію захисту від російської агресії, перш ніж зможе претендувати на нове фінансування.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловив свою позицію щодо України. Він заявив, що, на його думку, Україна не має шансів на перемогу у війні з Росією, і висловив свою підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. Про це пише угорське видання PestiSrácok.

Під час бесіди з журналістом прем'єр-міністр Угорщини висловив свою явну протилежну позицію щодо продовження надання допомоги Україні, стверджуючи, що "всі знають, що українці не можуть перемогти на фронті". Він також висловив своє невдоволення про рішення керівництва ЄС продовжувати прийом біженців на своїй території.

Дебати, за словами Орбана, тривали "до пізньої ночі".

"Минуло три роки, у нас є ефективний бюджет на сім років, і його хочуть переписати, щоб вкинути ще 100 мільйонів. Одна стаття витрат — Україна, інша — міграція. Конфлікти, які були за 1000 кілометрів від нас, тепер перебувають тут, у Європі", — заявив угорський прем'єр.

Він також наголосив, що Угорщина, мовляв, не відчуває проблеми з мігрантами, оскільки категорично відмовилася їх приймати, але в інших європейських країнах "ці проблеми існують і є звичайним явищем".

Але куди більше дискусій, ніж навколо міграційної політики, виникло, за словами Орбана, навколо продовження допомоги Україні.

"У випадку з Україною це була дуже велика битва", — заявив угорський друг Путіна.

Він підкреслив, що не бачить причин допомагати Україні та що Київ, мовляв, зобов'язаний надати нову стратегію захисту від російської агресії, перш ніж зможе претендувати на нове фінансування.

Нагадаємо, що в Євросоюзі планують створити спеціальний Український фонд у 50 мільярдів євро, однак це питання поки що зависло в повітрі після того, як цю ідею на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не підтримали одразу дві країни блоку. До прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який і раніше критикував керівництво Євросоюзу за фінансову допомогу Україні, тепер долучився глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.