У США на вечірці з нагоди Геловіну пролунали постріли: десятки поранених і жертви (відео)

За інформацією поліції, найімовірніше суперечка між двома групами переросла у стрілянину, і підозрюваного вже було затримано. Усі постраждалі перебувають у лікарні.

У Сполучених Штатах Америки чоловік прийшов на вечірку з нагоди святкування Геловіну та влаштував там стрілянину. В результаті є жертви та постраждалі. Про це повідомляє The Sun 29 жовтня.

Стався інцидент у місті Ібор, Тампа, штат Каліфорнія. У неділю невідомий чоловік відкрив на вечірці вогонь, що призвело до загибелі двох людей. Ще 18 отримали поранення.

Місцевий департамент поліції вже повідомив, що підозрюваного в стрілянині було заарештовано.

"Хоча розслідування ще не завершено, схоже, що суперечка між двома групами переросла в стрілянину. 19 осіб доставили до найближчих лікарень, де одна з жертв померла", — йдеться в повідомленні.

Одна з жертв померла на місці від отриманих травм.

До слова, очевидці трагедії на вечірці з нагоди святкування Геловіну зазначили, що чули щонайменше 30-40 вибухів того дня. Діджей Браян Доу, який був присутній на заході, також поділився деякими подробицями.

"Закінчив свій діджейський сет, і коли я вже збирався вийти за двері, з'явився стрілець, який розрядив щонайменше 2 обойми, ймовірно, 30-40 пострілів", — ідеться в повідомленні.

Один із користувачів соціальної мережі Х (колиш. Twitter) зазначив, що сталося все за лічені секунди. Вони з друзями були шоковані, але в результаті змогли покинути вечірку без наслідків.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що в США продовжують шукати стрільця, який убив 18 осіб. Поліції вдалося поки що знайти лише будинок підозрюваного та провести обшук у пошуках доказів.