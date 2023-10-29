У Дагестані жителі штурмують аеропорт через рейс із "біженцями з Ізраїлю": деталі (відео)

За даними російських медіа, протестувальники зупиняють усі автомобілі, що проїжджають повз, і перевіряють на наявність громадян Ізраїлю. Деяким із них вдалося пробратися на злітну смугу, де нібито стоїть рейс із Тель-Авіва.

У Дагестані жителі почали штурмувати аеропорт через рейс Red Wings, який мав прилетіти з Ізраїлю. Протестувальники шукають євреїв. Кадри звідти почали публікувати місцеві Telegram-канали 29 жовтня.

Сотні людей прийшли до території аеропорту з плакатами в руках, на яких були розписані різні гасла "Дітовбивцям — немає місця в Дагестані" та "Ми проти єврейських біженців". Ба більше, мітингувальники зупиняли автомобілі, що проїжджали повз, щоб перевірити їх на наявність громадян Ізраїлю.

За даними російських медіа, правоохоронні органи ніяк не перешкоджають діям місцевого населення.

"Поліція цьому ніяк не заважає, ба більше, в пошуках "євреїв" натовп перевіряє навіть автозаки силовиків. У телеграм-каналах водночас закликають вистежувати автівки до їхніх пунктів призначення, щоб ідентифікувати тих, хто прилетів", — ідеться в повідомленні.

У мережі також з'явилися кадри з натовпом дагестанців, які оточили чоловіка. Вони відібрали в нього паспорт і почали допитувати, адже подумали, що він із Ізраїлю.

У районі аеропорту під Махачкалою почали глушити зв'язок, щоб натовп людей не зміг координувати свої подальші дії через соціальні мережі, додає Telegram-канал "Осторожно, новости". До місця протесту направили бійців Росгвардії, а керівництво аеропорту ухвалило рішення тимчасово припинити випускати і приймати літаки.

Це не завадило жителям Дагестану прорватися всередину аеропорту й на злітну смугу, виходячи з опублікованих у мережі роликів. Громадяни обходять кожне приміщення будівлі в пошуках людей із Ізраїлю.

До речі, на злітній смузі стоїть літак, у якому закрилися пасажири та персонал, проте поліція, як і раніше, не робить жодних спроб, щоб заспокоїти народ.

Інші пасажири та відвідувачі аеропорту поскаржилися на дії співгромадян. Мешканка Каспійська в коментарі "Кавказ. Реалії" поділилася, що не може зустріти родичку з Москви.

"Прибулі пасажири бояться виходити з аеропорту. Натовп ще скандує антисемітські гасла. Поліцейські не діють просто. І їхні автомобілі навіть перевіряють розлючені чоловіки з натовпу".

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі відреагувала на те, що відбувається в аеропорту. Вона вважає, що за організацією хтось явно стоїть.

"Те, що відбувається зараз у Дагестані, погано. Дуже-дуже погано. Цікаво, ким організовано", — йдеться в повідомленні.

Місцева влада ніяк не відреагувала на штурм аеропорту на момент публікації матеріалу.

Рейс із Ізраїлю в Дагестан: що відомо

У Telegram-каналі "Осторожно, новости" зазначили, що рейс 4728 авіакомпанії Red Wings літає 5 разів на тиждень, і в Махачкалі пасажири зазвичай пересідають на літаки в Москву, Санкт-Петербург та інших рейсів.

"Літаки літають через регіони через технічні обмеження Sukhoi Superjet 100, а також через санкції, які не дозволяють літати напряму з Москви. Жодних спеціальних рейсів для біженців, як писали в дагестанських каналах, просто не існує", — ідеться в повідомленні.

Літак авіакомпанії Red Wings приземлився в аеропорту о 19:17 за місцевим часом, свідчать дані сервісу Flight Radar 24.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що Сорос виділив на підтримку протестів проти Ізраїлю 15 млн доларів. За інформацією журналістів, фінансування діяльності активістів здійснювалося через благодійну організацію Tides Center. За ці кошти проводилися мітинги палестинських "правозахисних груп", які виступали проти дій Ізраїлю після 7 жовтня.