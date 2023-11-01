В Сербії президент розпустив парламент і назвав дату позачергових виборів

Александар Вучич закликав до мирної кампанії на тлі "глобальних викликів" і попередив про тиск через відносини з Косово.

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент країни. Позачергові загальні, а також кілька місцевих виборів призначено на 17 грудня. Про це повідомляє RTS.

Вучич мав час до 2 листопада, аби призначити вибори до 250-місцевої Національної асамблеї. Місцеві вибори відбудуться в 60 муніципалітетах, зокрема в Белграді.

Президент Сербії також звернувся до громадян із закликом до об’єднання у "важкий для всього світу час глобальних викликів, війн і конфліктів". Він наголосив, що потрібно зберегти національні і державні інтереси країни на тлі можливого майбутнього тиску через відносини з автономним краєм Косово і Метохією.

"Для країни дуже важливо зберегти мир, стабільність і внутрішню згуртованість і продемонструвати демократію", — додав Вучич у своїй промові.

Попередні загальні вибори в Сербії відбулися у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися у 2026-му. Причиною розпуску парламенту стала пропозиція уряду Сербії, що була надіслана Вучичу 30 жовтня. Призначення нових виборів уряд мотивував численними проханнями з боку частини громадськості, а також проханнями опозиційних партій.

"Нові парламентські вибори у чинних обставинах забезпечать більш високий ступінь демократії, знизять напруженість у суспільстві, зупинять розпалювання ненависті, а також підтвердять право вільно висловлювати думки та погляди щодо певних політичних, економічних та інших питань, включаючи подальше утвердження європейських цінностей", — йшлося у тексті пропозиції.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич робив заяви щодо допомоги Україні. Він зазначав, що Євросоюз ніколи і нікому не надавав таку підтримку, як українському народу. Він також скептично поставився до можливого розширення ЄС до 2030 року.