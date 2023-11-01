США та Ізраїль розглядають залучення миротворців для Сектору Гази після знищення ХАМАС, — ЗМІ

Один із варіантів майбутнього існування Сектору Гази після його демілітаризації передбачає введення міжнародного миротворчого контингенту, зазначають журналісти.

США та Ізраїль вивчають варіанти майбутнього Сектору Гази, включно із залученням американських військ, у разі знищення ЦАХАЛ терористів палестинського ісламістського руху ХАМАС. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Питання щодо миротворців постало терміново під час наземної операції ізраїльської армії. Йдеться також про створення миротворчих сил за зразком тих, які спостерігають за мирним договором між Єгиптом та Ізраїлем від 1979 року. Розглядають і план дій, що передбачає передавання Гази під тимчасовий нагляд ООН.

За повідомленням джерел, перемовини перебувають на ранній стадії, тож "багато що може змінитися". Деякі офіційні особи США вважають такі варіанти передчасними або малоймовірними. Але держсекретар Ентоні Блінкен під час сенатській панелі 31 жовтня натякнув, що США розглядають низку варіантів майбутнього Гази.

"Ми не можемо повернутися до статус-кво, коли ХАМАС керує Газою", — сказав Блінкен.

Водночас речниця Ради національної безпеки Едрієн Вотсон сказала Bloomberg, що "відправлення американських військ до Гази у складі миротворчих сил не розглядається і не обговорюється". Державний департамент відмовився коментувати ці плани.

Зазначимо, ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окуповувати Газу під час наземного наступу, але подальше правління ХАМАС є неприйнятним після нападу 7 жовтня, під час якого група вбила 1400 ізраїльтян і взяла в заручники понад 200 людей.

Раніше стало відомо, що ХАМАС застосував проти Ізраїлю цивільні дрони. Фахівці зауважили, що дана тактика здатна застати зненацька будь-яку професійну армію світу.