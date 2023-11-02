Виборча пам'ять у суді: що забув Трамп-молодший під час надання свідчень, — Newsweek

За інформацією судової влади штату Нью-Йорк, наступного тижня до Дональда Трампа-молодшого приєднаються інші дорослі діти Трампа — син Ерік і дочка Іванка.

Дональд Трамп-молодший у середу, 1 листопада, виступив у суді у справі свого батька про можливе бізнес-шахрайство в Нью-Йорку. При цьому під час надання свідчень він кілька разів заявляв, що не пам'ятає деталей або подій. Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією видання, генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс пред'являє позов колишньому президенту Дональду Трампу на 250 мільйонів доларів, звинувачуючи його в роздмухуванні власного капіталу на мільярди доларів для отримання таких пільг, як вигідні банківські кредити і зниження податкових ставок. Трамп при цьому, як підкреслює Newsweek, наполягає на своїй невинності у цій справі і звинувачує прокурорів у тому, що вони переслідують його в політичних цілях.

Хроніки суду

Генпрокурорка Джеймс змусила трьох старших дітей Трампа дати свідчення за позовом про шахрайство в бізнесі. Дональд Трамп-молодший, який обіймав посаду виконавчого віце-президента The Trump Organization, був першим, хто дав свідчення в цивільному процесі. Під час процесу Трамп-молодший наполягав на тому, що він не "пам'ятає" відповідей на багато запитань, що стосуються його батька і сімейного бізнесу. Наприклад, коли його запитали, чи працював він над звітом про фінансовий стан свого батька (документом, що має центральне значення у справі про шахрайство), він відповів: "Я не пам'ятаю".

Крім того, Трамп-молодший висловив невпевненість щодо термінів подій, що стосуються трасту Дональда Трампа, в якому зберігаються активи колишнього президента. За інформацією видання, він стверджував, що не пам'ятає короткого періоду 2021 року, коли його усунули з посади, а потім поновили як піклувальника.

У відповідь прокуратура представила в суді документ 2014 року, який показує, що Трамп-молодший, його батько і колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг значилися опікунами і несуть відповідальність за зміст фінансового звіту.

Навіть на пряме запитання, чи є його батько піклувальником, Трамп-молодший відповів: "Я не пам'ятаю". Він також сказав, що "не розбирався" в практиці бухгалтерського обліку і багато в чому покладався на бухгалтерів компаній у ділових відносинах.

Очікується, що Трамп-молодший продовжить свої свідчення в четвер, 2 листопада, а наступного тижня до нього приєднаються інші дорослі діти Трампа — син Ерік і дочка Іванка.

Як поводиться сім'я Трампів

Під час надання свідчень старший син Трампа, відповідаючи на деякі запитання про свою роль у The Trump Organization, пожартував, що йому "слід було нафарбуватися", коли його фотографували після виступу.

Однак зауваження судді Верховного суду штату Нью-Йорк Артура Енгорона, який порадив Трампу-молодшому говорити повільніше, спонукало того вибачитися і сказати, що він "переїхав до Флориди, але зберіг темп Нью-Йорка".

Колишній президент Дональд Трамп за кілька годин до судового процесу 1 листопада в публікації Truth Social назвав суддю Енгорона, який уже постановив, що той несе відповідальність за шахрайство, "ганьбою для юридичної професії". І попередив його "залишити моїх дітей у спокої".

Нагадаємо, що, крім суду в Нью-Йорку та інших цивільних справ, колишньому президенту Трампу висунуто 91 обвинувачення в скоєнні тяжкого злочину за чотирма кримінальними звинуваченнями. Він не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення і стверджує, що всі його проблеми із законом є "втручанням у президентські вибори", в яких він має намір брати участь у 2024 році.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишній віце-президент США Майк Пенс звинуватив Трампа у війні в Україні, сказавши, що це саме Трамп "надихає агресорів".

Фокус розповідав, як 7 жовтня Трамп порадив владі України віддати Росії "російськомовні області". Експрезидент США заявив, що позиція глави Білого дому Джо Байдена, яка полягає в тому, що Вашингтон не припинить підтримувати Київ до переможного кінця, "призведе до третьої світової війни".