Заради продажу зброї Росії: КНДР закриває посольства по всьому світу, — Bloomberg

За словами журналістів, у жовтні КНДР закрила свої посольства в Уганді та Анголі, а також планує закрити своє консульство в Гонконзі та понад десяток дипломатичних установ в Африці та інших країнах.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішує провести велике скорочення кількості посольств країни, вважаючи, що він зможе отримати більший економічний виграш від угод з Росією з продажу озброєнь, ніж від підтримки дипломатичних представництв. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Офіційні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що в жовтні КНДР закрила свої посольства в Уганді та Анголі.

Пхеньян також має намір закрити своє консульство в Гонконзі та понад десяток дипломатичних місій в Африці та інших країнах. Серед запланованих до закриття посольств є посольство Північної Кореї в Іспанії.

Слід зазначити, що посольства Північної Кореї мають особливе місце у світовій дипломатії. Кілька країн, включно зі США та Великою Британією, звинувачують деякі з цих посольств у створенні незаконних фінансових схем з метою фінансування різних ініціатив, закупівлі розкішних товарів для лідерів у Пхеньяні та пересилання назад коштів, отриманих нечесним шляхом.

Видання підкреслює, що посольства Північної Кореї посідають особливе становище у світі дипломатії. Багато країн, включно зі США і Великою Британією, звинувачують деякі з цих посольств у розробці незаконних фінансових схем з метою фінансування своєї діяльності, придбання предметів розкоші для вищих посадових осіб у Пхеньяні, а також у відправленні назад грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб.

Північна Корея регулярно заперечує будь-які звинувачення США та їхніх партнерів у неправомірних діях.

Закриття підприємств відбулося на тлі того, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із відправлення боєприпасів у Росію для допомоги в нападі на Україну.

Із серпня Північна Корея відправила понад 1 млн артилерійських снарядів Росії, заявив у середу південнокорейський законодавець Ю Сан Бом (Yoo Sang-bum) після участі в брифінгу шпигунського відомства країни.

Високий попит у зв'язку з війною Росії в Україні призвів до зростання світових цін на артилерійські снаряди, причому 155-мм снаряди, що використовуються силами НАТО, коштують близько 3000 доларів за штуку. Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, то вартість її поставок у Росію перевищила б 3 млрд доларів, що становить понад 10% економіки Північної Кореї, виходячи з оцінки її річного виробництва, зробленої центральним банком Південної Кореї.

Нагадаємо, за даними південнокорейської розвідки від 1 листопада, ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. Також повідомлялося, що в Росію прибули північнокорейські радники для надання консультацій щодо використання боєприпасів.

Раніше, 26 жовтня, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що якщо Північна Корея збереже поточні масштаби і темпи поставок військового устаткування в Росію, вона стане одним із ключових постачальників озброєння для російської армії, поряд з Іраном і Білоруссю.