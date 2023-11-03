П'ятирічний українець загинув у Бельгії через ураган "Кіаран", який накрив Європу

За інформацією журналістів, родина хлопчика мала українське громадянство та жила в районі Нью-Гент, неподалік місця, де сталася аварія. Наразі невідомо, чи прибули вони до Бельгії після повномасштабного вторгнення Росії.

У бельгійському місті Гент в результаті шторму, 2 листопада, загинув 5-річний хлопчик з України. Про це повідомляє Nieuwsblad.

За інформацією видання, через шторм "Кіаран" у Західній Європі виникли надзвичайно висока швидкість вітру до 200 кілометрів на годину, повені, відключення електроенергії та серйозні збої в транспорті. Ця природна стихія призвела до смерті семи осіб, серед них й українець.

Смерть українського хлопчика у Бельгії: деталі

У виданні зазначають, що під час негоди хлопчик знаходився на дитячому майданчику. На нього впала гілка. Він помер у лікарні.

Відомо, що це дитина української родини, яка живе в районі Нью-Гент, неподалік місця, де сталася аварія.

Як відреагувала влада міста

Другою жертвою стихії в Генті стала 64-річна німкеня. Жінка разом з чоловіком і дочкою гуляла в парку і на неї також впала гілка дерева. Мати загинула на місці, а дочку з важкими травмами доставили в лікарню.

Прокуратура Східної Фламандії призначила експерта, який прибув на місце трагедії для розслідування інциденту.

У прес-релізі міськрада висловила "глибокі співчуття родинам загиблих". На питання, чому діти з дитячого майданчика гралися на вулиці під час грози, про яку неодноразово попереджали, відповіді не надали.

Правоохоронці підтвердили журналістам, що дитина мала українське, а не бельгійське громадянство. Наразі невідомо, чи він прибув до Бельгії після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що ураган п'ятої категорії Отіс обрушився на узбережжя Мексики в середу вранці, 26 жовтня, спричинивши значні руйнування на тихоокеанському морському курорті Акапулько. Влада країни в четвер підтвердила загибель щонайменше 27 осіб.