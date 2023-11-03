Сім'я Берлусконі припиняє виплати учасницям скандальних вечірок Bunga Bunga, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що 2013 року медіамагнат публічно заявляв, що щомісячна допомога, яку виплачують жінкам, це компенсація шкоди, завданої їхній репутації.

Сім'я Сільвіо Берлусконі припинила щомісячні виплати в розмірі 2500 євро (10150 грн), які колишній прем'єр-міністр Італії гарантував кожній із 20 жінок-гостей, які брали участь у його так званих вечірках "Bunga Bunga", повідомило 3 листопада агентство Reuters.

Тепер спадкоємці Берлусконі надіслали двом жінкам листа, в якому йшлося про те, що їм доведеться покинути житло, надане їм покійним експрем'єром, до кінця поточного року. Його сім'я відмовилася від будь-яких коментарів із цього приводу.

Журналісти зазначають, що 2013 року медіамагнат публічно заявив, що щомісячна допомога, яку виплачують жінкам, була компенсацією шкоди, заподіяної їхній репутації після того, як вони були причетні до судових процесів, які виникли через скандал навколо його вечірок.

У чому звинувачували Сільвіо Берлусконі

У 2010 році в Італії розгорівся скандал через свідчення про вечірки тодішнього прем'єра Берлусконі, який, як стверджували, платив жінкам, зокрема й неповнолітнім, за мовчання про інтимні стосунки з ним.

Вечірки проходили в палаццо Граціолі в Римі, жінок на них було вчетверо більше, ніж чоловіків. Увагу громадськості привернуло незвичайне зізнання дружини Берлусконі Вероніки Ларіо про те, що її чоловік "хвора людина" і "перебуває у зв'язках із малолітніми".

15 лютого 2011 року в міланському суді проти нього було відкрито два судові процеси за прискореною процедурою. Прем'єр-міністру висунули звинувачення в користуванні послугами неповнолітніх дівчат легкої поведінки.

Найбільшого розголосу в пресі набули звинувачення Берлусконі в організації оргій, відомих під назвою "бунга-бунга", які він влаштовував на своїй віллі Сан-Мартіно в Аркорі.

24 червня 2013 року його було засуджено до семи років позбавлення волі та довічної заборони обіймати державні посади. Однак адвокати політика продовжували подавати протести, які врешті-решт були задоволені. 18 липня 2014 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Берлусконі у цій справі, скасував усі призначені покарання у зв'язку з недостатністю доказів і відсутністю складу злочину.

Заповіт Берлусконі — що отримали спадкоємці

Силльвіо Берлусконі помер у червні 2023 року у віці 86 років після боротьби з лейкемією. Статки Берлусконі на момент його смерті минулого місяця оцінювали у понад шість мільярдів євро.

Згідно із заповітом, 61% акцій сімейної холдингової компанії Fininvest були розділені між його дітьми від першого шлюбу — Мариною і П'єром Сільвіо Берлусконі. Інша частина холдингу розділена між трьома дітьми Берлусконі від другого шлюбу, Барбарою, Елеонорою і Луїджі Берлусконі.

Також Берлусконі залишив 100 мільйонів євро своєму братові Паоло і ще 100 мільйонів євро своїй останній партнерці, 33-річній Марті Фаскіне.

30 мільйонів євро він залишив своєму колишньому помічнику Марчелло Дель Утрі, колишньому сенатору Forza Italia, який відсидів чотири роки у в'язниці та ще один — під домашнім арештом за звинуваченням за зовнішню участь у мафіозній асоціації.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що в Мілані попрощалися із Сільвіо Берлусконі. За інформацією ЗМІ, на службу прийшли понад дві тисячі осіб. Тіло італійського політика було кремовано. Відомо, що його прах планують зберігати в мавзолеї, який він побудував для себе і близьких на території власної вілли біля Мілана.