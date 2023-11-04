"Цензура оскопила": у РПЦ прибрали з розшифровки промови патріарха Кирила слова про "ворога в Кремлі"

У своїй промові Кирило говорив про поляків у період Смутного часу і повстання Мініна і Пожарського.

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил під час літургії у свято ікони Казанської Божої Матері в Успенському соборі Московського Кремля говорив про ворогів у Кремлі. Однак у РПЦ цю фразу вирізали. Казус у тому, що Кирило говорив про Смуту, період в історії Росії з 1598 року по 1613 рік і мав на увазі поляків. Про це повідомив відомий російський релігійний і громадський діяч, блогер Андрій Кураєв.

"Ворога вигнали з Кремля, а потім із Москви, а потім і з Росії, і країна здобула свою свободу", — сказав Кирило у проповіді. Однак на сайті РПЦ цієї фрази в стенограмі немає.

Так зазначено: "Дана ікона і є той самий образ, у руках з яким князь Пожарський і Мінін визволили Китай-місто, Кремль і вигнали поляків з нашої Вітчизни".

Текст промови патріарха Кирила на сайті РПЦ Фото: Скриншот

Андрій Кураєв обурено написав у своєму Telegram-каналі, що "цензура оскопила зухвалу і мужню промову патріарха Кирила. Було прибрано ось ці слова: "Ворога вигнали з Кремля, потім із Москви, і країна здобула свободу".

Літургія відбулася в День народної єдності, і глава РПЦ розповів про набуття втраченої Казанської ікони Богоматері.

"Ми бачимо перед собою оригінал чудотворного образу Казанської Божої Матері, перед яким молилися Пожарський і Мінін і яка врятувала наш народ від іноземної інтервенції і невідомо від яких наслідків цієї інтервенції. Цей образ є нашою національною святинею", — сказав патріарх Кирило під час літургії в Успенському соборі Московського Кремля.

Під час богослужіння він представив вірянам ікону Казанської Божої Матері XVI століття, яку вважали втраченою понад сто років. За словами глави РПЦ, образ "датований 1580 роком".

"Образ був знайдений раніше, але ніколи не був представлений людям і перебував у патріаршій келії, тому що багато чого треба було з'ясувати, перш ніж сказати людям, що це той самий чудотворний образ, перед яким молився князь Пожарський 1612 року", — зазначив патріарх Кирило, повідомивши, що чудотворна ікона зберігалася у збудованому князем Казанському храмі на Красній площі, звідки згодом зникла. За найпоширенішою версією, її вкрали.

Патріарх стверджує, що ікона нікуди не зникала і всі ці роки була в Росії. Раптово її виявили в патріаршій резиденції в Передєлкіно. У коморі, де складали ікони, призначені для подарунків храмам і монастирям.

"Я переглядав ікони і знайшов цей образ. Подумав, що це майстерно зроблена підробка. Але зацікавився цим образом. Експертиза винесла висновок, що цей образ належить тій епосі, в яку було створено чудотворний образ. І оскільки ця ікона є нібито найточнішою копією тієї створеної ікони, то очевидно, що йдеться про чудотворний образ", — пояснив патріарх Кирило. Мистецтвознавці ніяк не прокоментували заяву патріарха.

Історія ікони Казанської Божої Матері

За переказами, 1579 року Казань згоріла майже повністю. Виявила ікону, за переказами, місцева дівчинка на згарищі, після того, як побачила уві сні Богоматір.

Ікона Казанської Божої Матері Фото: patriarchia.ru

Це сталося 21 липня. До церковного календаря дата увійшла як день обрітення Казанської ікони Божої Матері.

На місці набуття згодом побудували Богородицький дівочий монастир, першою насельницею якого стала та сама дівчинка Матрона.

Через велику кількість списків (точних копій) у якийсь момент стало неясно, яка ікона справжня.

Вважається, що з обителі справжню ікону було вкрадено 1904 року. За однією версією, її знищили, за іншою — продали.

Так, одна з ранніх копій досі зберігається в Казанському соборі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше в центрі Москви було викрадено ікону Божої Матері Боголюбської, яку раніше незаконно вивезли з Донбасу. Примітно, що крадіжка сталася в храмі, який розташований за кілька сотень метрів від управління ФСБ на Луб'янці.