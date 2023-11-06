Чемпіон Європи з боксу влаштував стрілянину в Москві через "неправильний" вхід до ресторану

Стрільцем виявився відомий боксер Микита Іванов, який і раніше мав проблеми із законом. Унаслідок інциденту постраждали четверо людей.

У ресторані в центрі Москви п'яний відвідувач влаштував бійку, відкрив стрілянину і поранив трьох людей. Інцидент стався в закладі Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовій набережній у неділю, 5 листопада, близько восьмої години вечора. Стрільцем виявився відомий російський боксер Микита Іванов, який теж дістав травми під час бійки. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Серед постраждалих один відвідувач ресторану і два охоронці.

За словами очевидців, конфлікт почався після того, як двоє п'яних чоловіків не змогли домовитися, хто першим має пройти у двері. Два охоронці закладу спробували розборонити відвідувачів, які билися, і повалили призвідника на підлогу. Після цього він витягнув травматичний пістолет і почав стріляти в "кривдників".

Охороні вдалося відібрати у відвідувача зброю і скрутити його ще до приїзду правоохоронців.

За даними ЗМІ, стрільцем виявився 37-річний боксер Микита Іванов. У минулому він входив до складу збірної Росії, є майстром спорту міжнародного класу. Виступав у напівважкій ваговій категорії, у 2012-2013 роках завоював золоту і срібну медалі на чемпіонаті Європи, був чемпіоном Росії серед аматорів. У Росії виступав за Московську і Тамбовську області як член фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

Слідчий комітет завів на Іванова кримінальну справу за статтею "Хуліганство із застосуванням зброї". Після інциденту боксер був затриманий. За скоєне правопорушення йому загрожує сім років тюремного ув'язнення.

Микита Іванов уже має передісторію проблем із законом. У 2020 році, повертаючись поїздом зі змагань в Ульяновську, він у стані алкогольного сп'яніння побив товариша по команді, боксера Бассіра Мірсіябова. Унаслідок інциденту Мірсіябов зазнав серйозних травм і був госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо, в Росії стрімко зростає кількість злочинів з використанням зброї та вибухівки. Найбільше зростання збройної злочинності порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається в областях, що межують із територією України.

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