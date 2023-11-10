У Росії безслідно зник літак Ан-2 з людьми на борту: ЗМІ не відкидають авіакатастрофу

Губернатор Чукотського АО Владислав Кузнєцов зазначив, що особисто тримає ситуацію на особливому контролі. На борту перебували 3 людини, а на їхні пошуки виїхали всюдихід і трекол.

У Російській Федерації зник літак Ан-2 авіакомпанії "Стриж авіа". Сталося це на Чукотці. Про це повідомляє видання ТАСС 10 листопада.

Зазначається, що на борту перебуває троє людей — двоє членів екіпажу та один пасажир. На їхні пошуки вже відправили всюдихід і вертоліт, як зазначили оперативні служби.

"Рятувальники на вертольоті МІ-8ГП ПрАТ "Чукотавіа" вилетіли для перевірки маршруту. На борту шестеро людей, зокрема медик, два рятувальники і три члени екіпажу. Також на пошуки виїхали всюдихід і трекол", — повідомили представники МНС у коментарі журналістам.

До речі, місцеве медіа Shot у Telegram-каналі повідомило, що зниклий літак міг здійснити аварійну посадку за 16 кілометрів від населеного пункту Полярний. Рятувальники вже висунулися в цьому напрямку.

Командиром екіпажу є Олексій Левін, а пасажир — т.в.о. голови артілі старателів "Полярна" (золотодобувне підприємство) — 29-річний Олег Петреченко.

"Разом із пілотом і бортмеханіком чоловік віз на "Полярну" 150 кг вантажу — це три ящики цигарок, ланцюги для бензопил, два мішки цибулі та особисті речі. Дорогою назад Петреченко мав забрати вісім робітників, але у встановлений час літак не прилетів", — повідомило медіа Mash.

Дані про другого пілота поки що не прозвучали. Вони слідували маршрутом Певек — Полярний, але що могло піти не так — належить з'ясувати.

У Mash також зазначили, що попередньо літак міг упасти перед сопкою біля селища Полярний. Рятувальники мають намір використовувати потужнішу техніку для дослідження території, адже всюдихід не справляється через велику кількість снігу.

Губернатор Чукотського автономного округу Владислав Кузнєцов у своєму Telegram-каналі повідомив, що уважно стежить за ситуацією.

"Тримаю на особливому контролі пошуки приватного повітряного судна. Літак, що вилетів о 10:40 за маршрутом "Певек — прииск Полярний", не вийшов на зв'язок. Літак мав прилетіти о 12:40, однак, так і не прибув", — йдеться в повідомленні.

Окремо він зазначив, що вертоліт, який вилетів на пошуки, довелося відкликати, адже погодні умови погіршилися.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що з атакованого аеродрому в Бердянську за два тижні "зникли" десятки вертольотів ЗС РФ. Ще наприкінці вересня в Бердянську фіксували понад 20 російських вертольотів. Після ударів Сил оборони, своїм ходом або не без допомоги, техніка покинула авіабазу.