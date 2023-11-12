"Повинні покинути місто": Ісландія евакуює жителів через загрозу виверження вулкана, — ЗМІ

Агентство цивільного захисту Ісландії закликало мешканців міста Гріндавік покинути свої будинки. Це — не екстрена евакуація, є достатньо часу, щоб підготуватися і спокійно виїхати з міста.

Ісландія оголосила надзвичайний стан: поліцейські закликають жителів покинути прибережне місто Гріндавік у зв'язку з можливим виверженням вулкана, повідомляє СNN.

За даними Ісландського метеорологічного бюро, з опівночі до 14:00 10 листопада було зареєстровано близько 800 землетрусів.

За інформацією журналістів, Агентство цивільного захисту Ісландії заявило, що тунель магми, який формується, може досягти Гріндавіка. Фахівці не можуть сказати, чи зможе магма прорватися на поверхню і де це станеться.

"Землетруси можуть стати сильнішими за ті, що вже сталися, і така послідовність подій може призвести до виверження. Однак ознак наближення магми до поверхні досі немає. За його перебігом пильно стежать фахівці", — повідомили в Агентстві.

Влада рибальського містечка з населенням понад 3500 жителів закликала спокійно евакуюватися і наголосила, що безпосередньої небезпеки немає.

"Ми хочемо ще раз наголосити на тому, що мешканці мають покинути свої будинки і покинути місто. Але ми також хочемо ще раз наголосити, що це не екстрена евакуація, є достатньо часу, щоб підготуватися та спокійно виїхати з міста... Очевидно, що ми маємо справу з подіями, яких ми, ісландці, раніше не переживали, принаймні, після виверження Вестманнаейяра. Ми разом із цим зіткнулися, ми разом із цим впораємося і не впадемо духом", — заявили в Агентстві цивільного захисту.

Всесвітньо відомий термальний басейн Блакитної лагуни в цьому районі вже закрився через тривалу сейсмічну активність. З 2021 року виверження відбувається майже кожні 12 місяців, а останнє виверження сталося в липні на південь від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Ісландія розташована на кордоні тектонічних плит, які постійно розпадаються, відштовхуючи Північну Америку і Євразію одна від одної по лінії Серединно-Атлантичного хребта. Тут знаходяться 32 діючі вулкани.

Раніше, 10 жовтня, сейсмолог розповів, чому у Львові відчули землетрус зі Словаччини. Востаннє подібний випадок було зафіксовано 1778 року, розповів директор Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Олександр Кендзьора.