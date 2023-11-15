Прийняття України в НАТО "неприйнятне", а Євросоюз — корисний "ідіот" Вашингтона, — МЗС РФ

За словами Марії Захарової, санкції — частина "гібридної війни", яку веде Захід проти РФ. Нові обмеження поширюються на військових та IT-фахівців, пов'язаних із РФ.

Представник МЗС Росії Марія Захарова в бесіді з журналістами 15 листопада говорила про новий пакет санкцій і також заявила, що вступ України до НАТО в будь-якій формі для РФ буде "неприйнятним", передає Sky News.

Такій заяві передували слова колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, який запропонував прийняти Україну до військового альянсу, водночас у поточних обставинах Україна втратила б території, підконтрольні РФ, про це писало британське видання The Guardian.

Євросоюз став "корисним ідіотом" Вашингтона

Марія Захарова, говорячи про новий, уже 12-й за рахунком пакет санкцій ЄС проти РФ, зазначила, що обмеження поширюються на військових та IT-фахівців, пов'язаних із РФ.

Комісія ЄС також планує запровадити додаткові заходи проти понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України.

За словами Захарової, санкції — частина "гібридної війни", яку веде Захід проти РФ, але вони ні до чого не приведуть. А через нескінченний потік обмежень щодо Росії ЄС перетворився на "корисного ідіота" Вашингтона", — сказала вона.

Нагадаємо, що Угорщина зажадала перегляду європейської політики щодо вступу України до ЄС.

Також повідомлялося, що, згідно з дослідженням Russian Field, у РФ прихильників перемовин стало більше, ніж тих, хто підтримує війну.