Атаковано синагогу в Єревані: хто загрожує найбільшому іудейському руху США та Європи

15 листопада в Єревані було здійснено підпал єдиної синагоги Вірменії. Це другий у світі випадок підпалу іудейського культового об'єкта від початку ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, і перший — за межами Близького Сходу (попередній випадок спалення синагоги був у Тунісі 18 жовтня).

Головний рабин Вірменії Гершон Бурштейн розповів П'ятому каналу вірменського ТБ як відбувався підпал єреванської синагоги: "Протягом 40 хвилин вони намагалися розпалити вогонь, спочатку у них було мало бензину, потім вони принесли ще". Навіть після першого нападу, численних погроз з боку ASALA_Young і попереджень ізраїльтян та єврейських організацій, влада Вірменії не вжила належних заходів, щоб захистити єдину синагогу в країні — майже годину нападникам ніхто не заважав.

Підпал у Єревані став другим нападом на єдину в країні іудейську культову будівлю за останні два місяці. Перший стався 3 жовтня — за 4 дні до вторгнення бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю.

Відповідальність за обидва напади взяла на себе група, що використовує назву ASALA_Young і претендує на роль наступниці історичної терористичної організації ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). За даними дослідницького центру ізраїльського міністерства у справах діаспори, ця група являє собою молодіжне крило ASALA. Після утворення 1975 року в Лівані організація провела понад 80 терактів і диверсій здебільшого проти турецьких офіційних осіб та об'єктів у країнах Європи, Близького Сходу і США. У 1979-1980 роках її бойовики влаштовували вибухи ізраїльських об'єктів в Італії. Засновники історичної ASALA тісно співпрацювали зі спецслужбами Сирії та палестинськими воєнізованими угрупованнями. Судячи із заяви в Telegram-каналі ASALA_Young, саме засновників організації її молодіжне крило тепер розглядає як приклад для наслідування.

Обидва напади на синагогу в Єревані викликали широкий резонанс. Президент Conference of European Rabbis (CER), однієї з найбільших рабинських організацій Європи, зажадав від влади Вірменії затримати членів групи ASALA, оголосити її поза законом і посилити охорону єврейської громади. Він додав: "Якщо не буде належної реакції, на вулицях проллється єврейська кров і відповідальність буде на голові уряду Вірменії".

Водночас посол Ізраїлю у Вірменії Йоель Ліон закликав "уряд Вірменії засудити всі форми антисемітизму, ретельно розслідувати цей злочин і притягнути винних до відповідальності".

Найавторитетніше ізраїльське англомовне видання The Jerusalem Post уже назвало Вірменію "найантисемітською країною пострадянського простору" — 58% населення тут поділяють антиєврейські настрої. Тим часом міжнародна новинна агенція BNN Breaking зазначила, що "це не перший випадок антисемітизму у Вірменії, у країні й раніше траплялися випадки кричущого ігнорування культурних і релігійних цінностей, особливо тих, які пов'язані з єврейською спадщиною".

Але попередження про зростання вірменського антисемітизму та погрози нападу на єврейські об'єкти лунали ще до підпалу синагоги. Варто нагадати, що ще 2019 року The Jerusalem Post писало про "системний антисемітизм" у Вірменії. Ізраїльське міністерство у справах діаспори з вересня 2023 року тричі відзначало зростання антисемітських настроїв у цій республіці. В одному з його службових документів повідомлялося: "У соціальних мережах Вірменії зафіксовано помітне зростання антисемітської риторики, що містив заклики до насильницьких дій щодо євреїв... Є побоювання щодо виконання цих закликів, або насильницьких дій щодо єврейського майна найближчим часом".

Уже на початку жовтня ізраїльський сайт Habura відзначав "безпрецедентний рівень антисемітської агітації" у Вірменії, а один із провідних ізраїльських "мозкових трестів" Begin-Sadat Center підкреслював, що "у вірменомовних Тelegram-каналах ведеться масована відверто антисемітська пропаганда з використанням усіх наявних антисемітських штампів".

На проблему звернули увагу і європейські ЗМІ. Болгарське англомовне видання SofiaGlobe писало 5 жовтня: "Це не перша провокація, вчинена у Вірменії проти єврейської меншини за останній місяць". Румунське представництво Newsweek і польське видання Wprost відзначали "мовчання правоохоронних органів Вірменії у зв'язку з нападом на синагогу".

Небезпеку антиєврейських актів у Вірменії помітили в усьому світі, але влада республіки не вважала за потрібне цьому протидіяти. 30 вересня, на тлі попереджень ізраїльського міністерства у справах діаспори про небезпеку нападів на єврейські об'єкти у Вірменії, посол цієї країни в Тель-Авіві Армен Акопян заявив: "Ми повинні зрозуміти, що провокує людей на такі вчинки".

На тлі потурання вірменської влади ASALA_Young не тільки підпалює синагогу знову й знову, а й розклеює в Єревані та інших містах Вірменії листівки з емблемами ASALA, ХАМАСу і Хізбалли з підписом: "У нас спільний ворог".

Відродження ASALA, яка солідаризується з організаціями, визнаними терористичними в багатьох країнах ЄС і США, становить загрозу і для інших країн. У заяві ASALA_Young від 15 листопада читаємо: "Безстрашні бійці ASALA завдали удару по єреванському центру єврейської організації ХАБАД... його господарі базуються в США та окупованій Палестині. Звідти всі агенти ХАБАДу отримують інструкції". У цій же заяві містилося попередження: "наша наступна операція буде за межами Вірменії".

ХАБАД — міжнародний іудейський рух, широко представлений майже в усіх країнах Європи, і найбільша іудейська організація в США. За даними міжнародного агентства соціологічних досліджень Pew Report, з рухом ХАБАД взаємодіють 38% американських євреїв. Цей рух задіює у США близько 1100 освітніх, просвітницьких і благодійних структур. У квітні президент Байден проголосив день 120-річчя останнього лідера ХАБАДу Любавицького Ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона Національним днем освіти.

ХАБАД діє також в Україні. У 2012 році в Дніпрі відкрився найбільший у світі єврейський центр "Менора", що діє під егідою цього руху. А в Росії в жовтні 2022 року помічник секретаря Ради безпеки Олексій Павлов оголосив прихильників ХАБАДу сектантами.

На тлі зростання антисемітизму у Вірменії та Росії 30 жовтня посол Ізраїлю в Києві назвав Україну "найбільш проізраїльською країною в Європі".