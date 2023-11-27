"Не можуть обійтися": до Чехії знову надходить російський газ, — ЗМІ

За словами головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, наразі на прикордонній станції до 40% газу, імпортованого до країни, надходить із РФ.

У жовтні певні учасники ринку почали ввозити до Чехії російський газ, припинення поставок якого в цю країну спостерігалося з початку поточного року. Про це повідомив міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікел у коментарі виданню "Novinky".

Стверджується, що в період із січня до кінця жовтня поточного року частка поставок російського газу становила 79,6 мільйона кубічних метрів, що дорівнює 1,2% від загального обсягу. Інформація про конкретних імпортерів залишається комерційною таємницею.

Про те, що російський газ почав надходити до Чехії, свідчать також дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південно-Моравському краї.

Згідно з висловлюванням головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, на даній граничній станції до 40 відсотків імпортованого до Чехії газу нині надходить із Росії.

Сікела підкреслив, що з огляду на те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт в ЄС не підпадає під санкції.

Тим часом у Євросоюзі хочуть назовсім позбутися російських енергоресурсів. Так, у планах країн ЄС — скоротити імпорт російського газу до 40-45 мільярдів кубометрів уже 2023 року.

І деякі країни вже рухаються в цьому напрямку. Так, 24 жовтня стало відомо, що Італія підписала довгостроковий контракт на постачання скрапленого газу з Катару, замість російського. Італія стала четвертою країною ЄС, яка практично позбулася енергоносіїв РФ.