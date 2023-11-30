Збирав дані про служби безпеки: у Польщі судили українця, який шпигував на користь РФ

За інформацією слідства, громадянин України збирав інформацію, зокрема, про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах. Суд призначив йому один рік позбавлення волі.

Окружний суд у Гданську засудив 44-річного громадянина України за шпигунську діяльність на користь Російської Федерації. Про це повідомляє польське видання Onet.pl.

За словами слідчих чоловік збирав інформацію, зокрема, про критичну інфраструктуру в провінціях Поморське та Куявсько-Поморське воєводства, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку й передав її росіянам.

У Польщі чоловік перебував з січня по березень поточного року. Затримали злочинця у березні.

За даними слідства, громадянина України схилили до шпигунської діяльності в Польщі. Наприкінці серпня прокурор висунув йому обвинувачення у веденні незаконної діяльності на користь російської розвідки.

Суд призначив йому один рік позбавлення волі.

Росія активізувала мережу шпигунів в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що з метою дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави Російська Федерація активізувала мережу шпигунів в Україні, а зокрема, в Службі безпеки.

За його словами, метою ворожих агентів є розсварити політичне та військове керівництво країни, а також розпалити антиурядові настрої серед громадян.

Нагадаємо, 30 листопада в ефірі "Радіо Свободи" радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи є конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Подоляк визнав, що воєначальник та президент іноді проводять "складні" розмови щодо контрнаступу ЗСУ.

Також 20 листопада президент Володимир Зеленський на тлі чуток про його конфлікт з Залужним заявив, що перехід військових у політику — це помилка. З його слів, воєначальники мають обирати між політичною кар’єрою та війною.