Стіни з розеток: в Англії продають будинок із сюрпризом за $1,6 млн (фото)

Фасад будівлі нічим не примітний. Крім кімнат, у будинку є три ванні кімнати, барна стійка і гараж. Кількість розеток у житлі робить його схожим на центр навчання електриків.

В англійському графстві Міддлсекс виставили на продаж будинок із сюрпризом за 1,6 мільйона доларів. Фотографії будівлі зовні явно не відображають внутрішнє оздоблення, пише британський таблоїд Daily Mail.

"У цього будинку своя унікальна особливість, яка не підійде більшості людей. У 2019 році користувач Twitter на ім'я Тобі Девіс показав фото будинку і пожартував, що думає про покупку, але не впевнений, що в ньому достатньо розеток", — ідеться в матеріалі.

Дехто припустив, що в незвичайному будинку могли керувати ЦРУ

Буквально кожна стіна будинку усипана розетками, прилади розташовані мало не "один на одному" на стінах і під вікнами.

"У цьому будинку більше розеток, ніж ви можете собі уявити. Змушує задуматися, що робили всередині попередні власники. Багато хто ламає голови, задаючись питанням, чому просто не скористатися адаптером із кількома роз'ємами або подовжувачем", — зазначає видання.

Читачі пожартували, припустивши, що з будинку могли керувати ЦРУ або навчати електриків. Інші звернули увагу на рахунки за електроенергію, які могли дійти до півтора мільйона фунтів.

"Якщо ви любите електрику, це буде будинок вашої мрії. Тут є три ванні кімнати, гараж і прекрасна барна стійка", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, у британському місті Ковентрі здають в оренду невелику квартиру всередині середньовічної стіни. У квартирі-студії є сучасні меблі та невелике вікно, що виходить на центр міста.

Фокус раніше писав, що в британському графстві Уельс продають старі бунгало з гофрованих листів з майном. Ціна будинку — менше одного долара.