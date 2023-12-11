"Завдають шкоди": позиція Угорщини руйнує єдність Євросоюзу, — президент Литви

За словами Ґітанаса Науседи, залишається тільки сподіватися на те, що Україна і Молдова все ж зможуть почати переговори з ЄС у грудні. Для цього необхідно переконати Будапешт.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що дії Угорщини сильно шкодять єдності Європейського Союзу, тому потрібно щось змінити. Про це пише литовське видання LRT 11 грудня.

На його думку, погрози Будапешта заблокувати подальшу підтримку Києва в питанні майбутніх переговорів щодо членства в Європейському союзі підривають принцип єдності спiльноти, а так бути не повинно.

"Угорщина завдає шкоди принципу єдності, тому що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді (щодо України, — ред.), позитивного висновку, буде дедалі більше голосів, які погрожують та заперечують принцип єдності", — заявив Ґітанас Науседа під час пресконференції в Талліні.

Окремо було зазначено, що якщо Україна зблизиться з Європейським Союзом, то Угорщина теж отримає від цього зиск, тож залишається сподіватися, що можливість запросити Київ і Молдову почати перемовини щодо членства в ЄС не буде згаяна.

"Ми будемо використовувати всі засоби, щоб переконати Угорщину змінити свою думку", — продовжив президент Литви.

Президент Естонії Алар Каріс, який також був присутнім на пресконференції, заявив про те, що зараз важливо направити Росії сигнал про те, що Європа єдина і Україна обов'язково стане частиною ЄС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також зазначив, що пошуки компромісу щодо України вже затягнулися "довше, ніж очікувалося", тож лишилося дочекатися саміту ЄС у Брюсселі та саміту НАТО у Вашингтоні, де мають ухвалити правильні рішення.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що Дмитро Кулеба відповів на заяви Угорщини про членство України в ЄС. За його словами, реформи, які провів Київ, мають усунути занепокоєння Будапешта щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.