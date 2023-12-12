Одноголосне рішення: Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з Росією

За словами прем'єр-міністра Петтері Орпо, уряд може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Із початку грудня всі ці пункти були закриті. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle.

Відповідно до заяви глави уряду, Фінляндія планує відкрити пункти пропуску "Вааліма" та "Ніірала".

Орпо наголосив, що рішення було одноголосним, але водночас зазначив, що уряд залишає за собою можливість швидко відновити блокаду, якщо після відкриття кордону виникнуть проблеми з біженцями.

Водночас міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла, що таке рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус наголосив у коментарі для журналістів, що відкриття цих прикордонних пунктів здійснено з метою полегшити відвідування родичів для мешканців, які проживають по обидва боки кордону.

Термін дії рішення про закриття всього кордону спливає в ніч із середи на четвер (з 13 на 14 грудня).

Нагадаємо, що за оцінками ISW, мігранти мерзнуть не зі своєї волі, а Кремль розв'язав гібридну війну проти Фінляндії.

Також повідомлялося, що в ЄС вирішили посилити прикордонний контроль і відправити додатковий персонал на кордон РФ і Фінляндії.