"Вводять кримінальне покарання": у ЄС хочуть саджати до в'язниці тих, хто допомагає РФ ухилятися від санкцій

За даними Ради ЄС, торгівля військовими матеріалами буде кримінальним злочином не тільки в тому разі, якщо її скоєно навмисне, а й у разі серйозної недбалості.

У Європейському союзі з'явилася ідея внести пропозицію про покарання за обхід санкцій. Особи, які надають Росії допомогу в обході цих санкцій, можуть бути засуджені до п'яти років тюремного ув'язнення. Про це повідомляє Рада ЄС.

"Іспанське головування в Раді та Європейський парламент завершили переговори щодо закону ЄС, який запроваджує кримінальні злочини та покарання за порушення санкцій Євросоюзу. Ця директива гарантує, що ті, хто порушує або обходить санкції ЄС, будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це набуває особливого значення в контексті агресивної війни Росії проти України.

Закон передбачає, що держави-члени повинні будуть кваліфікувати певні дії як кримінальні злочини. До них належать:

допомога особам, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, в обхід заборони на поїздки;

торгівля товарами, що перебувають під санкціями, і ведення угод із державами або організаціями, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС;

надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;

приховування володіння коштами або економічними ресурсами фізичною, юридичною особою або органом, що перебуває під санкціями ЄС.

Підбурювання, пособництво і підбурювання до цих злочинів також каратимуться як злочин. Торгівля військовими матеріалами буде являти собою кримінальний злочин не тільки в тому випадку, якщо вона здійснена навмисне, але і в разі серйозної недбалості.

Раніше Фокус повідомляв, що російські та китайські шахраї створили програмне забезпечення, яке проникло на комп'ютери одного з наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії.

Тим часом восени 2023 року американські спецслужби повідомили, що Китай планує нарощувати кількість ядерних боєголовок. У планах глави КНР Сі Цзіньпіна протягом найближчого десятиліття створити кілька десятків атомних бомб.