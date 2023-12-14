"Політична воля": Фінляндія може знову закрити пункти пропуску на кордоні з РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, Росія все також дозволяє мігрантам перетинати фінський кордон.

У четвер, 14 грудня, уряд Фінляндії має намір повторно розглянути питання про закриття кордону з Росією. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За інформацією видання, увечері відбудеться засідання уряду для ухвалення рішення щодо закриття кордону з Росією.

"Це питання все ще потребує висновку канцлера юстиції, але політична воля полягає в тому, щоб закрити кордон", — ідеться в матеріалі.

Раніше сьогодні міністр фінансів Ріікка Пурра оголосив, що уряд має намір ухвалити нові рішення щодо кордону. Це викликано тим, що Росія знову дозволила біженцям масово перетнути фінсько-російський кордон.

За інформацією HS, підготовка до закриття кордону розпочалася про всяк випадок, коли кілька днів тому уряд ухвалив рішення про відкриття прикордонних станцій Ніірала і Ваалімаа. Сьогодні до Ваалімаа прибуло кілька мігрантів.

Нагадаємо, що за оцінками ISW, мігранти мерзнуть не зі своєї волі, а Кремль розв'язав гібридну війну проти Фінляндії.

Також повідомлялося, що в ЄС вирішили посилити прикордонний контроль і відправити додатковий персонал на кордон РФ і Фінляндії.