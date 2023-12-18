Валютна завіса: західні банки скоротили присутність у РФ до рівня розвалу СРСР, — ЗМІ

За оцінкою аналітиків, станом на кінець поточного року активи іноземних кредитних організацій у РФ становили 66 млрд доларів — удвічі менше, як порівняти з 2021 роком.

Діяльність західних банків у РФ скоротилася до рівня, який приблизно можна порівняти з тим, що було в пізні роки СРСР. Про це пише російське видання The Moscow Times із покликанням на підсумки дослідження Raiffeisenbank International.

За оцінкою фінансових аналітиків, станом на кінець поточного року активи іноземних кредитних організацій у РФ становили 66 млрд доларів — удвічі менше, як порівняти з 2021 роком (119 млрд), і майже вчетверо менше за рекордний 2012-й (239 млрд).

Поточну присутність західних банків журналісти порівнюють із останніми роками існування СРСР. До кінця 80-х сукупна вартість західних активів оцінювалася в 40 млрд доларів, а в пізні брежнєвські роки — у 10 млрд. Частка чотирьох найбільших західних банків на російському ринку до третього кварталу 2023 року скоротилася до 1% з 3%.

Продати бізнес вдалося французькій групі Societe Generale. Її "Росбанк" дістався мільярдеру Володимиру Потаніну. У "Райффайзенбанку", "ЮніКредиті" й "Сітібанку" російські вкладники в довоєнний період тримали близько 1 трлн рублів. Але влада РФ не поспішає відпускати ці фінустанови та пов'язує своє рішення з розморожуванням російських активів на Заході.

Зовнішньоторговельний оборот РФ і ЄС скоротився з 37% до 14%: російський експорт до ЄС упав утричі — до 6 млрд доларів на місяць, а імпорт — більш ніж удвічі, до 4 млрд.

Місце головного торгового партнера РФ посів Китай, на Піднебесну припадає третина російського експорту-імпорту. Загальна вартість чотирьох найбільших китайських банків у РФ із кінця 2021 року зросла вчетверо.

Нагадаємо, що в НБУ розповіли про ризики, якщо Україна залишиться без допомоги Заходу.

Також повідомлялося, що голова Нацбанку Андрій Потанін заявив, що валютні обмеження в майбутньому будуть пом'якшуватися обережно.