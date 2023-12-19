"500 000 безкоштовних ночей": за допомогу українцям ООН вручила премію волонтерам із Польщі (відео)

Представники UNHCR відзначили Олену та Владислава Гроховські щорічної правозахисної премії Нансена 2023 року. Торік волонтери інвестували близько 4,5 млн доларів у довгострокове житло для українських родин у шести містах країни.

Благодійний фонд, який спочатку допомагав польським репатріантам, засланим у Середню Азію, надає підтримку, зокрема, і біженцям з України. У рамках проєкту польської сім'ї Гроховські та будівельної компанії Arche Group 2022 року безплатне житло отримало багато біженців. У публікації на сайті UNHCR йдеться про "500 000 безплатних ночей".

У 2022 році польські волонтери вклали близько 4,5 млн доларів у довгострокове житло для українських родин, яких розмістили в шести містах країни.

Польські волонтери з громадянами України

"Дуже складно уявити, що відчувають люди, коли їм доводиться залишати свої будинки, — сказала волонтерка Олена. — Це неймовірна трагедія. Ми допомагаємо, чим можемо".

Але пара розуміла, що, крім базових потреб, таких як їжа і дах над головою, потрібно більше.

"Потрібно, щоб кожного приймали гідно, — пояснив Владислав. — Гідність досягається через роботу. Тому в будинках для біженців ми не тільки надаємо житло. Люди активні й шукають роботу. Бути незалежним — ось, у чому сила".

Владислав Граховскі з біженцями з України Українка Людмила працює в польському салоні

Фонд заснував професійні майстерні, в яких десятки біженців з України та польських громадян роблять декоративну кераміку та інші ремісничі вироби, які потім продають в інтернеті.

Вони також відкрили мережу кафе в Седльці, Варшаві та Гданську, де працюють люди з обмеженими можливостями. Тут продають традиційний хліб і випічку, приготовану в пекарні фонду.

"Діяльність фонду обертається навколо мистецтва в найширшому сенсі; культури й традиції, — пояснила волонтерка. — Мистецтво і бізнес переплітаються, і це дуже цікаво. Я думаю, що мистецтво дає дуже багато: змінює світ, змінює людей".

На знак визнання діяльності волонтерів на підтримку біженців та інших людей у Польщі Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) удостоїло Лєну та Владислава Гроховські щорічної правозахисної премії Нансена 2023 року.

"Цю нагороду заслужили всі люди з нашого фонду, — сказала Олена. — Без них ми нічого б не досягли. Працюючи разом як група, ми дійсно можемо багато чого. Ось, у чому суть".

Премія Нансена

Премія Нансена присуджується за правозахисну діяльність у сфері захисту прав вимушених переселенців. Названа на ім'я полярного дослідника з Норвегії, Верховного комісара Ліги Націй з питань біженців Фрітьофа Нансена.

Нагадаємо, що деякі роботодавці у Швеції обманюють українських біженців: постраждали 100 будівельників і прибиральників.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжує приймати українців. На початку грудня протягом доби польський кордон перетнули 15 700 нових біженців з України.