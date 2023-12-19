Рептилоїди й антени в головах: у керівництві журналу РФ згадано політика часів Єльцина і главу СК

В одній із публікацій російського журналу йдеться про те, що на однодоларовій купюрі з портретом Джорджа Вашингтона нібито зображено "справжній вигляд космічної тварюки", яка контролює Землю через своїх ставлеників.

Відомий політик часів президента Бориса Єльцина Сергій Степашин, а також глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін входять до редради російського журналу "Юридическая наука: история и современность", відомого своїми навколонауковими публікаціями. Про це пише The Moscow Times.

Сергій Степашин обіймав у Кремлі низку помітних посад, наприклад, голови Рахункової палати. За президентства Бориса Єльцина в 1999 році він працював на посаді голови уряду РФ, а йому на зміну прийшов Володимир Путін, який згодом став наступником президента.

Сергій Степашин у "Єльцин-центрі", 9 грудня 2019 року

Статті у РФ про рептилоїдів

Видання публікує численні статті про війну Росії з рептилоїдами, заборону сексу жінок з людьми небілої раси та інші конспірологічні матеріали.

На титульному аркуші повідомляють, що до тексту причетні доктори юридичних наук Микола Литвинов і Михайло Сальников, Іван Миронов (колишній співробітник ФСБ і організації "Центральне козаче військо"), а також гендиректор клінічного санаторію ім. Максима Горького Ілля Харін.

За словами журналістів, жоден із них не має стосунку до генетики чи антропології, а так само й наукових дисциплін про космос. Але колектив згаданих авторів веде дискусії щодо питань репродукції людини, ДНК і можливих контактів з позаземними цивілізаціями.

Згодом низку статей про рептилоїдів видалили з сайту, наприклад, матеріал 2021 року "Таїнства генетики та російської мови в механізмі розвитку світової цивілізації". У тексті йшлося про те, що "представники рептилоїдної космічної цивілізації відчували наближення росіян", які називалися "дітьми Неба" і "Синами Божими" на планеті.

У видаленій публікації, підписаній ім'ям депутата Держдуми Ігоря Ананських, повідомлялося про те, що Європою керує "Чорна аристократія" — біологічний штучний інтелект, який створили для поневолення людства. На однодоларовій купюрі США (з портретом першого президента Джорджа Вашингтона) нібито показано "справжній вигляд космічної тварюки", яка контролює Землю через своїх ставлеників.

Скриншот однієї з конспірологічних статей

У публікації розкриваються й інші несподівані подробиці цієї теорії. Серед іншого, що люди — це ходячі радіоприймачі, які контактують із вищими силами космосу.

"Навколо голови людини утворюється "антена" з біологоінформаційного поля", іноді вона під'єднується до вселенського розуму й отримує відповіді.

Депутат Ананських каже, що в публікацію про рептилоїдів його ім'я потрапило помилково. Російські журналісти виявили на вебсторінці журналу щонайменше 26 статей із його прізвищем, деякі з них також були присвячені конспірологічним теоріям, зокрема — про "дитячу кров для безсмертя" та про Адама і Єву, які, згідно з викладеною версією, "десантувалися на планету Земля", але водночас були штучними людьми.

Нагадаємо, що в Росії поширюється загадковий вірус, але у Путіна пояснюють черги з десятків "швидких" біля інфекційних лікарень звичайним явищем під час пікового навантаження.

Також повідомлялося, що у РФ працюють над системою з ШІ для управління роєм безпілотників.