Рептилоїди й антени в головах: у керівництві журналу РФ згадано політика часів Єльцина і главу СК
В одній із публікацій російського журналу йдеться про те, що на однодоларовій купюрі з портретом Джорджа Вашингтона нібито зображено "справжній вигляд космічної тварюки", яка контролює Землю через своїх ставлеників.
Відомий політик часів президента Бориса Єльцина Сергій Степашин, а також глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін входять до редради російського журналу "Юридическая наука: история и современность", відомого своїми навколонауковими публікаціями. Про це пише The Moscow Times.
Сергій Степашин обіймав у Кремлі низку помітних посад, наприклад, голови Рахункової палати. За президентства Бориса Єльцина в 1999 році він працював на посаді голови уряду РФ, а йому на зміну прийшов Володимир Путін, який згодом став наступником президента.
Статті у РФ про рептилоїдів
Видання публікує численні статті про війну Росії з рептилоїдами, заборону сексу жінок з людьми небілої раси та інші конспірологічні матеріали.
На титульному аркуші повідомляють, що до тексту причетні доктори юридичних наук Микола Литвинов і Михайло Сальников, Іван Миронов (колишній співробітник ФСБ і організації "Центральне козаче військо"), а також гендиректор клінічного санаторію ім. Максима Горького Ілля Харін.
За словами журналістів, жоден із них не має стосунку до генетики чи антропології, а так само й наукових дисциплін про космос. Але колектив згаданих авторів веде дискусії щодо питань репродукції людини, ДНК і можливих контактів з позаземними цивілізаціями.
Згодом низку статей про рептилоїдів видалили з сайту, наприклад, матеріал 2021 року "Таїнства генетики та російської мови в механізмі розвитку світової цивілізації". У тексті йшлося про те, що "представники рептилоїдної космічної цивілізації відчували наближення росіян", які називалися "дітьми Неба" і "Синами Божими" на планеті.
У видаленій публікації, підписаній ім'ям депутата Держдуми Ігоря Ананських, повідомлялося про те, що Європою керує "Чорна аристократія" — біологічний штучний інтелект, який створили для поневолення людства. На однодоларовій купюрі США (з портретом першого президента Джорджа Вашингтона) нібито показано "справжній вигляд космічної тварюки", яка контролює Землю через своїх ставлеників.
У публікації розкриваються й інші несподівані подробиці цієї теорії. Серед іншого, що люди — це ходячі радіоприймачі, які контактують із вищими силами космосу.
"Навколо голови людини утворюється "антена" з біологоінформаційного поля", іноді вона під'єднується до вселенського розуму й отримує відповіді.
Депутат Ананських каже, що в публікацію про рептилоїдів його ім'я потрапило помилково. Російські журналісти виявили на вебсторінці журналу щонайменше 26 статей із його прізвищем, деякі з них також були присвячені конспірологічним теоріям, зокрема — про "дитячу кров для безсмертя" та про Адама і Єву, які, згідно з викладеною версією, "десантувалися на планету Земля", але водночас були штучними людьми.
Нагадаємо, що в Росії поширюється загадковий вірус, але у Путіна пояснюють черги з десятків "швидких" біля інфекційних лікарень звичайним явищем під час пікового навантаження.
Також повідомлялося, що у РФ працюють над системою з ШІ для управління роєм безпілотників.