Через погрози Кремля: Молдова планує модернізувати свою ППО

За словами прем'єр-міністра Доріна Речана, парламент Молдови затвердив нову стратегію безпеки, яка визначає РФ як найбільшу загрозу безпеці країни та її проєвропейського уряду.

Молдові потрібна оновлена система протиповітряного захисту, щоб забезпечити захист країни від потенційної загрози з боку Росії. Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає Reuters.

За даними джерела, Речан оголосив про це за три дні після ухвалення парламентом Молдови нової стратегії безпеки, у якій Росію визначено як головну загрозу для безпеки країни та її проєвропейського уряду.

Глава уряду також заявив, що Молдова планує скористатися підтримкою своїх союзників у Європейському Союзі та НАТО з метою придбання сучасної системи протиповітряної оборони для захисту своїх аеропортів і ключових об'єктів інфраструктури.

"Якщо Кремль вирішить напасти на нас, що ми будемо робити?" — запитав Речан.

За його твердженням, нейтралітет не забезпечить захист Молдови. Речан зазначив, що розвинені країни активно вкладають у гарантування своєї безпеки, щоб надати почуття захищеності для своїх громадян і бізнесу.

Він підкреслив, що в разі відсутності такого захисту люди мігрують і відвозять із собою свій капітал. Саме так, як стверджує політик, відбувається в Молдові нині.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 26 жовтня прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана. Після зустрічі генсек НАТО заявив, що Альянс повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови, і закликав Російську Федерацію вивести всі свої війська з території невизнаного Придністров'я.