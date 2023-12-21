Компанія IKEA попередила про різдвяний дефіцит через атаки єменських хуситів на її кораблі

Вантажні кораблі змушені шукати нові маршрути, через атаки хуситів на головному судноплавному маршруті в Червоному морі.

Єменські повстанці-хусити готуються до війни й обіцяють нові напади на кораблі в Червоному морі. Тому шведська компанія IKEA попереджає про різдвяний дефіцит після того, як вантажні судна були змушені відхилитися від курсу. Підтримувані Іраном повстанці активізували напади на кораблі в Суецькому каналі. Про це пише Daily Mail.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені останніми днями активізували напади на кораблі в Суецькому каналі.

Передбачається, що повстанці нападають на кораблі, які проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, а група прихильників ХАМАСу намагається захопити, або знищити кораблі, що прямують до Ізраїлю.

Великі судноплавні компанії, такі як MSC, Maersk, Hapag-Lloyd і CMA CGM, уже призупинили контейнерні перевезення через цей район через різке зростання кількості нападів.

Тепер шведський виробник меблів IKEA попередив про затримки та брак деяких товарів, оскільки виробник бюджетних меблів шукає альтернативний маршрут для своїх вантажних суден.

Представник Inter Ikea Group заявив: "На цей час ми можемо повідомити, що ситуація в Суецькому каналі призведе до затримок і може викликати обмеження доступності певних продуктів IKEA".

Магазин IKEA Фото: IKEA

У Алана Баєра, генерального директора OL USA, є команди, які консультують клієнтів, що займаються судноплавством і логістикою, підготуватися щонайменше до 90-денних перебоїв у роботі в районі Червоного моря.

"Те, що зараз різдвяні вихідні, не допомагає. Відтепер до 2 січня у нас буде період затишшя, а потім усі будуть розлючені", — повідомив Баєр.

Судноплавний маршрут є ключовим напрямком світової торгівлі, особливо для транспортування нафти, зерна і споживчих товарів зі Східної Азії.

Завантаженим водним шляхом через Суецький канал проходять кораблі, щоб доставити величезну кількість енергоносіїв до Європи.

Заява про затримку з'явилася після того, як хусити застерегли судна від заходу в цей район на тлі останньої атаки повстанців.

Єменці фотографуються на тлі захопленого судна Galaxy Leader

Два комерційні кораблі, ідентифіковані як MSC Clara і Swan Atlantic, що належить Норвегії, у понеділок зазнали атаки військово-морських дронів.

Представник хуситів Ях'я Сареа заявив, що напади були здійснені після того, як їхні екіпажі не відповіли на радіозапити.

Власник Swan Atlantic повідомив, що корабель атакував непізнаний предмет, але ніхто з екіпажу не постраждав.

За даними LSEG, MSC Clara ходила під прапором Панами.

Офіційні особи США заявили, що в понеділок із території, контрольованої хуситами, по судну в південній частині Червоного моря було випущено кілька "снарядів", повідомили офіційні особи США.

Єменські хусити завдали серії ракетних і безпілотних ударів по кораблях у цьому районі, що, за його словами, є відповіддю на напад Ізраїлю на сектор Газа.

Безпосередньої відповідальності за останній напад не було.

Як результат, кілька великих вантажних компаній почали курсувати вздовж Африки, що призвело до додаткових витрат і затримок, які, як очікують, погіршаться найближчими тижнями.

Близько 15 відсотків світового судноплавства проходить через Суецький канал, найкоротший морський шлях між Європою та Азією.

У сукупності компанії, що переспрямували судна, "контролюють близько половини світового ринку контейнерних перевезень", сказав аналітик ABN Amro Альберт Ян Сварт.

"Відмова від Червоного моря призведе до збільшення витрат через збільшення часу в дорозі", — сказав він.

Ріко Луман, аналітик ING, сказав, що ці відхилення збільшують час плавання вантажних суден щонайменше на тиждень.

Зазвичай доставка товарів із Шанхаю до Роттердама через Суецький канал займає близько 27 днів.

Найбільша нафтова компанія BP також тимчасово призупинила весь транзит через Червоне море після атак, що сталися на вихідних. Група нафтових танкерів Frontline, що базується в Норвегії, заявила, що її судна також почнуть уникати проходів через Червоне море й Аденську затоку.

Атака єменських хуситів на судно Galaxy Leader

Відомо, що єменські хусити викликають судна по радіо, намагаючись переконати їх змінити курс ближче до контрольованої ними території.

Вони й раніше нападали на кораблі в регіоні, але з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом напади почастішали.

Вони використовували дрони і протикорабельні ракети для нападу на судна, а в одному випадку використовували вертоліт для захоплення корабля і його екіпажу.

Вони пригрозили атакувати будь-яке судно, яке, на їхню думку, прямує до Ізраїлю або виходить із нього.

Тепер, схоже, це поширилося на будь-яке судно, з огляду на нещодавні напади.

Нагадаємо, 19 листопада єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Раніше вони заявляли, що будуть "атакувати всі типи кораблів, які несуть прапор сіоністського утворення або управляються чи належать ізраїльським компаніям". Але захоплене судно ходило під прапором Багамських островів, було здано в оренду японській компанії компанією британською, яка лише частково належить ізраїльському бізнесменові Рамі Унгеру. Відомо, на борту було 22 члени екіпажу і серед них є українці.