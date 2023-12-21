У Росії захотіли приєднання Узбекистану — в Ташкенті відреагували

Узбекистан висловив обурення після заяв співголови партії "Справедлива Росія — За правду" і викликали посла РФ.

Російський письменник-пропагандист і співголова партії "Справедлива Росія — За правду" Захар Прилєпін висловив бажання приєднати Узбекистан до РФ. Ташкент, зі свого боку, викликав надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації Олега Мальгінова для переговорів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Узбекистану.

Під час зустрічі до надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації Олега Мальгінова в принциповій формі було доведено, що в Узбекистані з почуттям глибокого занепокоєння сприйняли висловлювання співголови партії "Справедлива Росія — За правду" Захара Прилєпіна про приєднання території Узбекистану до РФ.

"Заявлено, що такого роду необдумані висловлювання партійних лідерів такої дружньої країни, як Російська Федерація, на превеликий жаль, не відповідають духу всеосяжного стратегічного партнерства і союзництва між Республікою Узбекистан і Російською Федерацією", — йдеться в заяві.

Також у МЗС повідомили, що подібні заяви, широко поширені в російських ЗМІ, мають свідомо провокаційний характер.

Що кажуть в Росії

Нагадаємо, Прилєпін запропонував приєднати до РФ території колишнього СРСР та навчити жителів російської мови, щоб вирішити "міграційне питання".

"Чим більше росіян, тим менше проблем з людьми, які некоректно ведуть себе і понаїхали", — сказав Прилєпін.

Також він наголосив на необхідності "приєднати" країни, "звідки їдуть до РФ гастарбайтери, щоб не тут їх навчати, а там уже в Узбекистані".

Тим часом посол РФ заявив, що висловлювання Прилєпіна "навіть віддалено не мають нічого спільного з офіційною позицією керівництва Російської Федерації щодо дружнього і незалежного Узбекистану".

Він також підкреслив, що "в його країні ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан" і зазначив, що найближчим часом МЗС Росії планує дати коментар щодо цього інциденту.

Додамо, що 2022 року спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив США планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендуму. Голова російського парламенту розповів тоді, що у Штатах кількість операцій зі зміни статі нібито збільшилась у 50 разів. За його словами, Вашингтон "рухається до виродження нації".

Нагадаємо, 6 травня на російського письменника Захара Прилєпіна було скоєно замах. Його автомобіль Audi Q7 вибухнув у селі Піонерське після того, як раніше на нього встановили вибуховий пристрій.