Для ввезення нелегальних мігрантів: РФ створила підставну авіакомпанію в Мінську, — ЗМІ (карта)

На думку польської влади, зміна міграційної політики в Німеччині спричинить ажіотаж серед нелегальних мігрантів як на польсько-білоруському кордоні, так і через нову авіакомпанію з маршрутом Стамбул — Мінськ.

Росія перевозить нелегальних мігрантів до Європи через Мінськ підставною авіакомпанією. Про це пише німецьке видання Bild.

За інформацією видання, нещодавно влада Білорусі оголосила, що з 23 грудня авіакомпанія Southwind відкриває прямі рейси зі Стамбула до Мінська всього за 195 євро. Час у польоті — на дві години менше, ніж у Belavia, яка через санкції не може літати через країни ЄС.

Причина, як пише Bild, полягає в тому, що підставна турецька авіакомпанія може скористатися прямим маршрутом через Польщу. Білоруським авіакомпаніям доводиться робити мегадугу над Росією.

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Як кажуть дані Bild, влада Польщі вважає новий напрямок польотів Southwind кроком до організації "нового спланованого напливу біженців через Росію і Білорусь". У Варшаві впевнені, що Москва і Мінськ активізують "гібридну операцію" для поглиблення міграційної та як наслідок — політичної кризи в західних країнах, особливо в Німеччині.

Незалежні білоруські журналісти також пишуть, що Southwind створено для обходу санкцій проти РФ.

Що відомо про авіакомпанію Southwind Airlines

Авіакомпанію Southwind Airlines, яка базується в турецькій Антальї, створили незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Усі три літаки, що літають під лого компанії, і більша частина співробітників — із російської Nordwind Airlines, що базується в Москві.

Авіакомпанія Nordwind насправді належить турфірмі Pegas Touristik, власники якої — росіяни з турецьким корінням. Лише 2022 року обсяг її продажів становив 420 мільйонів євро, хоча авіакомпанія перебуває у санкційних списках ЄС і США.

За вивіскою Pegas Touristik стоїть Каріне Букрей, дружина російського бізнесмена турецького походження Рамасана Акпинара. Вона і є генеральним директором чотирьох компаній, за даними російського галузевого порталу checko. Крім того, за даними checko, вона заснувала 16 організацій. Лише 2022 року продажі компаній, якими зараз керує Букрей, дорівнювали понад 2,2 мільйони євро.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Поки білоруський самопроголошений лідер Олександр Лукашенко перебував у Дубаї на Всесвітньому кліматичному саміті, на кордоні Польщі та Білорусі відбулося тимчасове послаблення. Але після його повернення польська влада повідомила про різке зростання кількості порушень кордону до 100 інцидентів на день.

На думку польських і німецьких ЗМІ, одна з причин, на якій було акцентовано в арабських соціальних мережах, — те, що Німеччина має запровадити суворіші правила надання притулку та перетину кордонів. Тому польська влада, наприклад, очікує свого роду ажіотажу в останню хвилину — як на кордоні, так і через нову авіакомпанію з маршрутом Стамбул — Мінськ.

Нагадаємо, латвійські прикордонники заявили про зростання кількості інцидентів із нелегальними мігрантами. Прикордонники спіймали білорусів на допомозі нелегальним мігрантам. Порушників виявили під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів.

Раніше Фокус писав, що російське керівництво, судячи з усього, задіє "відому тактику гібридної війни", щоб спровокувати міграційну кризу на кордоні з Фінляндією.