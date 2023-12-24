"У воді сотні людей": нічний клуб у Белграді затонув під час концерту репера (фото, відео)

Конструкція, ймовірно, не витримала великої кількості людей. Причини події поліція оголосить після відповідного розслідування.

Під час виступу репера Tsunami в Белграді затонув популярний місцевий понтонний нічний клуб Kartel. Про це повідомляє видання Blic.

Охорона у певний момент почала виводити відвідувачів. Деякі штовхалися на ділянці мосту, що з’єднував понтон із берегом. Зрештою, конструкція тріснула і завалився, а понтон із нічним клубом пішли під воду.

"Міст почав тріщати, пліт почав тонути, і всі, хто біг від плоту, падали у воду. Вони не знали, що міст впав, і тоді вони впали у воду. Вони рятували одне одного, – розповів виданню очевидець.

Свідок події розповів виданню, що вечірка повинна була тривати й надалі, але охоронці почали виганяти людей на вулицю. Раптом маса людей посунулася.

"Я дуже злякався, там були мої друзі! Деякі не відповідали на телефонні дзвінки, тому я хвилювався. Я не бачив їх у натовпі. У воді було близько сотні людей", – пояснив співрозмовник видання.

У повідомленні йдеться про те, що воді було близько сотні людей. Згодом приїхали поліція та швидка допомога.

Причини затоплення закладу наразі не оголосили. Ймовірно, це відбулося через велику кількість людей, на яку понтон не був розрахований.

Нагадаємо, затонулий круїзний лайнер став туристичним об'єктом. У 2020 році під час плавання судно натрапило на риф. Було подано сигнал лиха, і всіх пасажирів щасливо доправили на берег. Капітан судна привів корабель у бухту Родерік і посадив його на мілину, щоб запобігти затопленню, оскільки судно сильно кренилося на бік.