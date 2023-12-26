Таунхаус із фільму "Один удома 2" виставили на продаж за $6,7 млн (фото)

На адресу в районі Верхнього Вест-Сайду досі приходять листи на імена героїв фільму 30-річної давності. Будинок із чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами, за словами журналістів, все ж відрізняється від сценічних декорацій 1992 року.

Таунхаус із фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" продають за 6,7 млн доларів. Мова про будинок, у якому герою Маколея Калкіна вдалося перехитрити банду "Липких бандитів". Про це пише The Daily Mail.

У будинку з чотирма спальнями й п'ятьма ванними кімнатами все ж мало спільного зі сценічними декораціями 1992 року.

Будинок у Нью-Йорку, де знімали "Один удома-2"

Проте торгові агенти продають його як місцеву визначну пам'ятку і кажуть, що сім'ї, яка придбала її 2009 року, на Різдво досі приходять листи на ім'я Роба Маккалістера, дядька Кевіна.

Будинок у Нью-Йорку, де знімали "Один удома-2"

У минулі роки зовні шикувалися черги туристів, охочих сфотографуватися. Зараз уже рідше.

Будинок у Нью-Йорку, де знімали "Один удома-2"

"І хоча фільм вийшов на екрани двадцять років тому [31 рік, дата релізу: 20 листопада 1992 року], на адресу власників будинку все ще приносять листи від дітей. Також кілька днів тому пара туристів із Німеччини стояла зовні та знімала його", — розповіли агенти з нерухомості Ніколь Кеті та Декстер Гуеррі.

Будинок у Нью-Йорку, де знімали "Один удома-2"

На онлайн-майданчику Zillow будівлю XIX століття з типового для Нью-Йорка коричневого каменю названо "вишуканою". Її спроектував американський архітектор Мартін Фердон. Стверджується, що житло поєднує в собі елегантність минулих часів і сучасний комфорт.

Будинок у Нью-Йорку, де знімали "Один удома-2"

При вході в будинок відвідувачів зустрічають високі стелі та широкий хол, що веде до парадних сходів. На першому поверсі будинку — декоративна ліпнина, підлога з горіхового дерева, два вікна еркера, вітальня і їдальня зі скляними дверима, що ведуть у розкішний сад — рідкісна особливість на Мангеттені.

В оголошенні також згадується, що сад пропонує "безтурботне усамітнення" з деревами, дерев'яною терасою і патіо блакитного каменю.

Будинок у Нью-Йорку, де знімали "Один удома-2"

У передній частині вітальні — кабінет із високими вікнами та ванною кімнатою. Будинок виставлено на продаж із весни цього року. Спочатку його намагалися продати за 7,65 млн доларів, але згодом ціну знизили.

Нагадаємо, що журналісти NYT підрахували статки сім'ї Кевіна з "Один вдома".

Також повідомлялося, що шанувальник різдвяного фільму Джеффрі Лайонс зі США підрахував, скільки б Кевіну МакКалістеру довелося витратити грошей на похід до супермаркету сьогодні.